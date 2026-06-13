La Suisse a manqué ses débuts au Mondial-2026 en concédant un match nul surprise face au Qatar (1-1), samedi à Santa Clara, dans un groupe B ou les quatre équipes comptent un point après la première journée.
Au lendemain du match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Suisse a longtemps pensé tenir sa victoire grâce à un but sur penalty de Breel Embolo (17e), mais les Qataris se sont offert leur premier point en Coupe du monde grâce à une tête du défenseur Boualem Khoukhi au bout du temps additionnel (90+4e).
C'est la première grosse affiche de cette Coupe du monde. Le Brésil, quintuple champion et qui rêve de retrouver les sommets, affronte le Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022 et qui espère réitérer la même sensation.
Retrouvez notre article sur la diffusion du match ici.
Pour cette troisième journée de Coupe du monde, le programme du jour est alléchant avec notamment l'entrée en lice du Brésil, de la Suisse et du Maroc :
Qatar - Suisse : 21h
Brésil - Maroc : 00h
Haïti - Ecosse : 3h
Australie - Turquie : 6h
Vous pouvez télécharger le calendrier complet ICI.
Co-organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi à Los Angeles, au SoFi Stadium, avec une victoire 4 à 1 contre le Paraguay, ce samedi.
Les hommes de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ont ouvert le score grâce à un but contre son camp du Paraguayen Damian Bobadilla. L’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun a poursuivi avec un doublé et le résultat a finalement été complété par Giovanni Reyna. Côté paraguayen, c’est le joueur Mauricio qui s’est illustré avec un but pour réduire légèrement le score.