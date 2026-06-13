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En directCoupe du monde 2026 : la Suisse rate ses débuts en concédant le nul face au Qatar

[REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce samedi, après le Mexique et le Canada, les Etats-Unis ont ouvert à leur tour la compétition sur leur sol. Les américains ont démarré le tournoi avec une large victoire contre le Paraguay (4-1, groupe D). À 21h, le Qatar affrontera la Suisse (groupe B), en Californie. Suivez notre direct.
La Suisse concède le nul face au Qatar dans les derniers instants (1-1)

La Suisse a manqué ses débuts au Mondial-2026 en concédant un match nul surprise face au Qatar (1-1), samedi à Santa Clara, dans un groupe B ou les quatre équipes comptent un point après la première journée. 

Au lendemain du match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Suisse a longtemps pensé tenir sa victoire grâce à un but sur penalty de Breel Embolo (17e), mais les Qataris se sont offert leur premier point en Coupe du monde grâce à une tête du défenseur Boualem Khoukhi au bout du temps additionnel (90+4e).

Partager Brésil-Maroc, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est la première grosse affiche de cette Coupe du monde. Le Brésil, quintuple champion et qui rêve de retrouver les sommets, affronte le Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022 et qui espère réitérer la même sensation. 

Retrouvez notre article sur la diffusion du match ici

Le programme du jour : le Brésil, la Suisse et le Maroc à l'affiche

Pour cette troisième journée de Coupe du monde, le programme du jour est alléchant avec notamment l'entrée en lice du Brésil, de la Suisse et du Maroc : 

Qatar - Suisse : 21h 

Brésil - Maroc : 00h 

Haïti - Ecosse : 3h

Australie - Turquie : 6h

Vous pouvez télécharger le calendrier complet ICI.

Face au Paraguay, les États-Unis brillent

Co-organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi à Los Angeles, au SoFi Stadium, avec une victoire 4 à 1 contre le Paraguay, ce samedi. 

Les hommes de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ont ouvert le score grâce à un but contre son camp du Paraguayen Damian Bobadilla. L’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun a poursuivi avec un doublé et le résultat a finalement été complété par Giovanni Reyna. Côté paraguayen, c’est le joueur Mauricio qui s’est illustré avec un but pour réduire légèrement le score.

FootballCoupe du monde 2026Etats-Unis

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