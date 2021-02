FC Barcelone : Antoine Griezmann enfin libéré et adopté ?

Un an et demi après son arrivée, sa carrière barcelonaise semble enfin lancée. Principal acteur de la qualification du Barça en demi-finale de la Coupe d’Espagne, mercredi, sur la pelouse de Grenade (3-5, a.p.), Antoine Griezmann est en pleine rédemption et enfin encensé en Catalogne.

Depuis sa signature à Barcelone, à l’été 2019, pour 120 millions d’euros, le champion du monde tricolore est passé par tous les états. Sauf l’état de grâce. En manque de confiance et de repères au sein de sa nouvelle équipe, il a essuyé un flot de critiques, qui ont été jusqu’à le considérer comme l’un des pires transferts de l’histoire du club. Sa relation avec Lionel Messi a souvent été pointé, l’obligeant à sortir du silence pour clarifier la situation, des rumeurs de départ ont circulé, et il a même été envoyé sur le banc des remplaçants à plusieurs reprises ou sorti très tôt lors de certaines rencontres.

Rien ne lui a été épargné et il a tout encaissé sans broncher, convaincu qu’il finirait par s’imposer chez les Blaugranas. Et les faits commencent à lui donner raison. Le début de l’année 2021 marque son retour en (grande) forme. Sa prestation contre Grenade en est la parfaite illustration. Alors que Barcelone était mené 2-0 et au bord de l’élimination à deux minutes du coup de sifflet final, le natif de Mâcon a sorti le grand jeu pour arracher la qualification. Il a d’abord réduit le score d’une reprise acrobatique avant de délivrer une passe décisive de la tête à Jordi Alba dans les arrêts de jeu.

Son «show» s’est poursuivi dans les prolongations avec un nouveau but de la tête et un magnifique centre de l’extérieur du pied encore pour Alba. Son match lui a valu de s’attirer les louanges de la presse espagnole. Assez rare pour être signalé. Il est surtout venu confirmer qu’Antoine Griezmann est redevenu Antoine Griezmann. Ce joueur décisif, altruiste et indispensable pour son équipe.

Il suffit de se pencher sur ses statistiques pour s’en apercevoir. Depuis le mois de janvier, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et délivré 6 passes décisives en 10 rencontres. Il ne lui en fallait pas pour retrouver ce sourire qui avait disparu de son visage. «J'ai la confiance de l'entraîneur et de mes coéquipiers, et cela me donne beaucoup de force, et je me sens bien ces derniers temps», a lâché Griezmann, qui semble avoir enfin apprivoiser le vestiaire catalan.

Et il entend désormais poursuivre sur sa lancée. «Maintenant, j’ai juste besoin d’être régulier et de continuer comme ça jusqu’au dernier match», a-t-il ajouté. Avec un Antoine Griezmann retrouvé, le PSG, futur adversaire de Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions (aller 16 février, retour 10 mars), a de quoi s’inquiéter. Surtout qu’il a pris l’habitude de marquer contre les clubs français. Lyon et Marseille peuvent en témoigner…

Retour sur une soirée complètement folle à Grenade, avec une remontada, des doublés (@AntoGriezmann & @JordiAlba ), des prolongations et une victoire ! #GranadaBarça https://t.co/G8Nk7ZRJic — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 4, 2021

