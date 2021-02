NBA : LeBron James et d’autres stars se positionnent contre le All Star Game

Quand le roi parle, les sujets écoutent. En raison de la cadence d’une saison perturbée par la pandémie, la superstar des Lakers de Los Angeles LeBron James s’est prononcé contre l'organisation d'un NBA All-Star Game le mois prochain.

Le vote des fans pour désigner leurs cinq titulaires a débuté cette semaine et la ligue prévoirait, selon plusieurs médias, d'organiser un All-Star Game, rassemblant les meilleurs joueurs de la NBA, le 7 mars prochain à Atlanta.

Interrogé sur l’événement, «King James» a qualifié l'idée de «gifle» pour les joueurs et a déclaré qu'il n'avait «aucune énergie et aucune excitation» pour le All-Star Game.

“Zero energy and zero interest”@KingJames on playing in the All-Star Game. pic.twitter.com/yrVi6oedkF — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 5, 2021

Antetokounmpo : «au fond de moi, je ne veux pas le faire»

«Nous savons tous pourquoi nous jouons», a abondé vendredi Kawhi Leonard, la star des Los Angeles Clippers. «Il y a de l'argent en jeu. C'est une opportunité de gagner plus d'argent... en privilégiant l'argent à la santé, en quelque sorte.»

"It is what it is. We all know why we're playing it. It's money on the line. It's opportunity to make more money. Just putting money over health right now, pretty much."





Kawhi Leonard on playing the All-Star Game. pic.twitter.com/cjy7oUTxGV — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 6, 2021

Le problème est que les joueurs de la Grande ligue ont repris la compétition avant Noël, seulement deux mois après la fin des playoffs 2020 dans la bulle sanitaire d'Orlando. «En démarrant la saison, nous pensions savoir qu'il n'y aurait pas de All-Star Game, mais que nous pourrions passer du temps avec notre famille». «Je pense que chaque joueur attendait avec impatience ces cinq ou sept jours de repos», a déclaré le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo.

"We gotta all follow the big dog [LeBron], man. The big dog says he has zero excitement, zero energy for the All-Star Game, I’m the same way. … I want to see my family."





Giannis shared his thoughts on the All-Star Game. pic.twitter.com/8Gk0QvC4XP — SportsCenter (@SportsCenter) February 6, 2021

«S'ils nous disent que nous devons y aller, nous devons faire notre travail», a ajouté le «Greek Freak». «Je vais toujours faire mon travail. Je suis toujours là, je montre le bon exemple. Mais au fond de moi, je ne veux pas le faire. Je veux faire une pause.»

Paul : «Nous essayons tous de trouver des solutions»

«C'est déjà épuisant de jouer beaucoup de matches en une semaine. Je pense que cette semaine était censée nous permettre de nous détendre, d'être avec nos familles et de prendre un peu de recul par rapport au basket», a renchéri l'arrière des Brooklyn Nets, James Harden, meilleur scoreur des trois dernières saisons.

James Harden gives his thoughts on the NBA having an All-Star Game this season: pic.twitter.com/201TvWlvbu — Nets Videos (@SNYNets) February 6, 2021

Le meneur des Phoenix Suns, Chris Paul, également président de la National Basketball Players Association (le syndicat des joueurs), a confirmé que la ligue voulait organiser le match. «Les joueurs ont droit d'avoir leurs sentiments, leurs propres décisions... Je pense que le travail du syndicat est d'essayer de s'assurer que nos joueurs soient en bonne santé et en sécurité», a-t-il expliqué au média de l’Arizona AZCentral.

"I talked to 'Bron maybe a week or two ago. I talked to Steph. A few guys."





NBPA president Chris Paul on #NBAAllStar game as guys like LeBron James have been outspoken against it.





"Emotions happen. Guys have feelings and you got to be able to express them and I respect that." pic.twitter.com/d0CGrs7I4c — Duane Rankin (@DuaneRankin) February 6, 2021

«C’est une décision qui a été prise par la ligue et nous essayons de trouver des solutions, jour après jour, mais nous avons 450 joueurs dont on essaie toujours d’avoir l’avis, et c’est difficile. Donc, nous essayons tous de trouver des solutions», a confié le meneur des Suns.

