Tom Brady, grand artisan de la victoire des Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady a confirmé sa stature. Le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue de football américain a permis à Tampa Bay de remporter son deuxième Super Bowl, contre Kansas City (31-9).

Après quasiment deux décennies sous le maillot des New England Patriots, avec qui il avait déjà glané six titres, beaucoup n'y croyaient pas. Mais le joueur star a une nouvelle fois mené son équipe à la victoire, dans un match maîtrisé de bout en bout.

WE DID IT pic.twitter.com/C8mEG8GS5x — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 8, 2021

«Je suis si fier des gars, on avait confiance en nous, on savait qu'on gagnerait ce soir, n'est-ce pas?», a-t-il clamé en s'adressant aux quelque 25.000 spectateurs présents au Raymond James Stadium. A 43 ans et désormais sept titres, le joueur n'est toujours pas rassassié. «Je reviendrai», a-t-il assuré dans un sourire, en soulevant la coupe.

Entouré de ses trois enfants qui s'amusaient à soulever le trophée du Super Bowl, Tom Brady a gagné une cinquième fois le titre de «Most valuable player» (meilleur joueur du match, ndlr). Auteur de 21 passes réussies sur 29 et trois aboutissant à un touchdown, il s'est montré une nouvelle fois décisif.

Son bras, qui n'a jamais tremblé, a trouvé deux fois Rob Gronkowski.

Le duo dépasse désormais la paire Joe Montana/Jerry Rice au rang des passeurs-receveurs les plus prolifiques dans l'histoire des play-offs (14 touchdowns à 12).

A voir aussi :