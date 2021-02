Barcelone-PSG, Atlético-Chelsea, Atalanta-Real Madrid… 8e de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Ligue des champions fait son retour avec les 8es de finales aller (16-17 février et 23-24 février) et notamment les affiches entre Barcelone et le PSG, Séville et le Borussia Dortmund ou encore l’Atalanta Bergame et le Real Madrid. Voici le programme TV complet.

Mardi 16 février

21h : Barcelone-PSG sur RMC Sport 1



21h : RB Leipzig-Liverpool sur RMC Sport 2

Mercredi 17 février

21h : Porto-Juventus Turin sur RMC Sport 1



21h : Séville-Borussia Dortmund sur RMC Sport 1

Mardi 23 février

21h : Atlético de Madrid-Chelsea sur RMC Sport 1



21h : Lazio Rome-Bayern Munich sur RMC Sport 2

Mercredi 24 février

21h : Atalanta Bergame-Real Madrid sur RMC Sport 1



21h : Borussia Möchengladbach-Manchester City sur RMC Sport 2

