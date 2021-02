Neymar : La (très) longue liste de ses blessures depuis son arrivée au PSG

Neymar va-t-il faire son retour à l’infirmerie ? Touché à l’adducteur gauche, mercredi, à Caen en Coupe de France, le Brésilien pourrait de nouveau être éloigné des terrains. Dans l’attente du diagnostic, qui conditionnera sa présence ou non à Barcelone, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce nouveau pépin physique s’ajoute à la longue liste de ses blessures depuis son arrivée au PSG à l’été 2017.

Neymar se languissait de retrouver son ancien club, qu’il avait quitté pour le montant record de 222 millions d’euros. Mais ses retrouvailles tant attendues sur la pelouse du Camp Nou pourraient être repoussées. La faute à une énième blessure contractée au stade d’Ornano.

Titularisé et capitaine en Normandie, pour lui donner du temps jeu et du rythme, le n°10 parisien a abandonné ses partenaires à l’heure de jeu. Après un nouveau contact avec le Caennais Steeve Yago, il s’est immédiatement tenu l’adducteur et a filé directement au vestiaire sans attendre un arrêt de jeu. Son attitude laisse craindre un forfait, qui s’ajouterait à celui d’Angel Di Maria.

S’il a quitté l’enceinte caennaise en boitant très bas, éprouvant des difficultés à monter des escaliers, son entourage s’est toutefois voulu rassurant sur sa participation. Mais elle est loin d’être acquise, et il pourrait être contraint de rester au repos forcé quelques jours, voire même quelques semaines.

Une mauvaise habitude pour «Ney» qui a accumulé les soucis sur le plan physique en quatre saisons et demi dans la capitale. Avant celle à Caen, il avait déjà accumulé plus d’une quinzaine de blessures au PSG, selon Transfertmarkt, entre blessures mineures, coups, problèmes à la cuisse, fractures du métatarse, problèmes aux adducteurs, début de rupture du ligament de la cheville, claquage tendineux, contusion thoracique, coronavirus, problèmes à la cheville, mais aussi mises au repos et manque d’entraînement.

Au total, il a déjà manqué pas moins de 73 matchs avec le club de la capitale (102 rencontres jouées), et souvent les rendez-vous les plus importants sur la scène européenne (Real Madrid, Manchester United). Et la liste pourrait s’allonger si son pépin à l’adducteur venait à se confirmer.

