Ligue 1 : l'OM décroche un nul inespéré à Bordeaux (0-0)

L'Olympique de Marseille a décroché un match nul inespéré à Bordeaux (0-0) dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le club phocéen a joué à 9 contre 11 pendant une demi-heure.

S’il n’est pas parvenu à mettre fin à sa série noire sur la pelouse de Girondins (aucune victoire depuis 1977), le club phocéen a toutefois sauvé l’honneur vu la physionomie de la seconde période.

@SteveMandanda : "Aujourd'hui on a besoin de positif (...) On va retenir le point à 9, on a fat preuve de solidarité" #FCGBOM pic.twitter.com/WTgAkKfugt — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 14, 2021

Alors que Valère Germain aurait pu (du ?) marquer (54e), l’OM a vu rouge écarlate en 5 minutes. Dans la foulée de l’occasion de l’attaquant olympien, Leonardo Balerdi a d’abord été exclu (55e), rejoint quelques minutes plus tard par son compatriote Dario Benedetto (59e). Ce qui porte 7 le nombre de cartons rouges reçus cette saison par Marseille (un record dans les 5 grands championnats).

Face à des Bordelais incapables d’être dangereux à 11 contre 9 - mais qui avaient l'air satisfaits du résultat selon les propos de Laurent Koscielny après la rencontre -, les Marseillais ont fait le dos rond et s’évitent une cinquième défaite en six journées. Et si le mental sera salué par leur entraîneur intérimaire Nasser Larguet, les Marseillais devront désormais vite retrouver la victoire s’ils veulent espérer voir l’Europe l’an prochain.

"Il faut retrouver un peu plus de confiance"





Laurent Koscielny après #FCGBOM pic.twitter.com/BEQEAN9J6j — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 14, 2021

Neuvième (34 pts et deux matchs en moins), l’OM stagne en Ligue 1 et n’a plus connu les joies de la victoire depuis décembre. Et Nice, un autre concurrent direct, se présentera mercredi en match en retard. Enfin l’envol avec la venue des Aiglons ?

