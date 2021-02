Mondiaux de ski : la spectaculaire figure réalisée par le Français Maxence Muzaton pour éviter une terrible chute (Vidéo)

Maxence Muzaton a frôlé le pire sur la descente des Mondiaux de ski à Cortina D’Ampezzo. Parti avec le dossard 8, le Français est parti à la faute et a évité une terrible chute grâce à une figure spectaculaire.

Lancé à près de 120 km/h, le Plagnard a perdu l’équilibre à l’approche d'une porte avant d’être projeté au sol. Mais au moment de toucher la neige, il est parvenu à se rétablir et a effectué une figure à 180 degrés pour finalement retomber sur ses skis et éviter une chute, qui aurait pu être lourde de conséquences. Plus de peur que de mal donc pour Maxence Muzaton, qui semblait néanmoins touché au genou.

Quelques instants plus tard, c’est Romed Baumann qui s’est fait une énorme frayeur. Vice-champion du monde du super-G, l’Allemand a terminé sa course sous les boudins dans l’aire d’arrivée. Il s’est relevé avec le visage en sang, visiblement touché au nez, mais il a quitté la zone sans assistance.

Vice-champion du monde lors du super-G, l'Allemand Romed Baumann se fait une grosse frayeur à l'arrivée en percutant les bâches de sécurité ! Plus de peur que de mal pour le skieur @cortina2021





La fin de la descente en direct : https://t.co/hBWSYhPUU6 pic.twitter.com/FiV3FmTaSe — France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021

Après toutes ces péripéties, c’est Vincent Kriechmayr, qui a décroché le titre de champion du monde. Déjà sacré lors du super-G, l’Autrichien a devancé de seulement un centième l’Allemand Andreas Sander et de 18 centièmes le Suisse Beat Feuz. Avec ce doublé, Kriechmayr a égalé les exploits de son compatriote Herman Maier à Vail en 1999 et de l’Américain Bode Miller à Bormio en 2005.

A voir aussi