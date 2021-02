Le duo Mbappé-Haaland successeur de Messi-Ronaldo ?

Après leurs nouvelles prestations incroyables en 8es de finale aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé et Erling Haaland s’installent doucement mais sûrement comme les probables successeurs du duel Lionel Messi-Cristiano Ronaldo.

Depuis 15 ans, l’Argentin et le Portugais sont les véritables «GOAT» (meilleurs de tous les temps) de la planète football. Entre les Ligue des champions (4 pour Messi, 5 pour CR7) et les Ballons d’Or (6 pour Messi, 5 pour CR7) et les records à foisons, les deux hommes ont d’ores et déjà gravé leur nom dans le marbre de leur sport. Et il sera totalement difficile de les battre tant leurs performances sont hors normes.

Mais avec l’âge (36 pour le Portugais, 33 pour l’Argentin), forcément Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont plutôt proches de passer le relais, même si avec eux, tout reste possible et il ne serait pas étonnant de les voir nous offrir des titres et de records encore quelques saisons.

Pour autant, cette semaine, Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) ont de nouveau fait parler d’eux et s’imposent doucement mais sûrement comme le duo qui pourrait prendre le relais des deux monstres que sont La Pulga et CR7. Auteurs respectivement d’un triplé et d’un doublé en 8es de finale aller de Ligue des champions, le Français et le Norvégien impressionnent encore.

Le plus dur, ce n'est pas de percer au haut niveau mais de s'y maintenir

S’il est trop tôt pour le dire, les chiffres ne mentent pas. En Ligue des champions, Kylian Mbappé (22 ans) a déjà inscrit 24 buts en 41 matchs alors qu’Erling Haaland (20 ans) en est à 18 buts en… 13 matchs. Avant 21 ans, Lionel Messi n’avait marqué que 8 buts et Cristiano Ronaldo aucun. Si les époques sont différentes et la maturation des deux monstres actuels a été plus longue, les chiffres sont tout de même incroyables.

En tout cas les deux hommes semblent apprécier cette rivalité. Mercredi soir, Erling Haaland a confié que le triplé de Kylian Mbappé l’avait motivé. «Ce soir, je veux dire merci à Kylian Mbappé parce que quand je l'ai vu marquer trois buts hier, c'était une motivation supplémentaire, un coup de pouce pour moi», a reconnu le natif de Leeds en zone mixte.

Reste surtout une question, arriveront-ils à durer comme le font Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Car comme aiment le rappeler les spécialistes du ballon rond : «Le plus dur, ce n’est pas de percer au haut niveau mais de s’y maintenir.»

