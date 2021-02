PSG : Pourquoi Kylian Mbappé va rester

Son avenir est toujours aussi flou. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé est en pleine réflexion entre prolonger avec le club de la capitale ou tenter une nouvelle aventure. Mais plusieurs éléments laissent penser qu’il pourrait rester à Paris.

Peu de clubs peuvent le recruter

Les clubs capables de recruter l’attaquant français se comptent sur les doigts d’une main. Seuls le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou encore la Juventus Turin, en cas de départ de Cristiano Ronaldo, semblent avoir les moyens de s’attacher ses services. Et encore, le contexte sanitaire, qui n’épargne aucun club sur le plan financier, complique la réalisation d’un aussi gros transfert.

D’autant que le PSG réclamerait pas moins de 200 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Un montant conséquent auquel il faut ajouter le salaire du champion du monde tricolore estimé à plus de 30 millions d’euros annuels. Cela risque de faire beaucoup à assumer pour un club en ces temps de crise.

Il est heureux à Paris

Il l’a encore répété après son triplé sur la pelouse du Camp Nou à Barcelone. S’il ne veut pas se précipiter dans sa prise de décision, désireux de s’engager sur le long terme, Kylian Mbappé se plaît à Paris, où il effectue sa 4e saison. S’il a connu des hauts et des bas depuis son arrivée, il est profondément attaché au club, lui le natif de la région parisienne.

«J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux», a-t-il confié à RMC Sport après son triplé et la victoire du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Pourquoi partir alors ?

Il peut marquer l’histoire du club

Kylian Mbappé est un homme de chiffres. Il attache une importance toute particulière aux statistiques. Et avec ses trois buts en Catalogne, il a dépassé Pedro Miguel Pauleta pour devenir le 3e meilleur buteur de l’histoire du club avec 111 réalisations en 153 matchs sous le maillot parisien.

Mais, animé par la volonté de laisser son empreinte partout où il passe, il pourrait ne pas se contenter de ça et être motivé d’aller chercher Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts) pour trôner seul au sommet des meilleurs buteurs du club. Et cela passe forcément par une prolongation.

Il aime jouer avec Neymar

Le prodige de Bondy et Neymar sont arrivés en même temps à Paris à l’été 2017. Et très vite, ils ont noué une relation très forte sur comme en-dehors du terrain. «Nous avons une relation de frères», a récemment expliqué dans l’émission Sept à Huit le Brésilien, qui se voit comme «l’aîné». Et d’ajouter : «Nous aimons jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui».

Et alors que le n°10 parisien a affirmé son envie de rester et qu’il est sur le point de prolonger son contrat, sa décision pourrait influer sur celle de son compère. «Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG, a déclaré Neymar. J’espère que Kylian restera aussi.» Un message qui pourrait ne pas laisser insensible Kylian Mbappé.

