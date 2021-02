UFC : Derrick Lewis signe l’un des KO de l’année avec un uppercut foudroyant (Vidéo)

«The Black Beast» a fait parler la foudre. D’un uppercut dévastateur, Derrick Lewis a mis complétement KO Curtis Blaydes, dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas pour signer la 25e victoire de sa carrière. L’une des plus belles.

Au moment d’entrer dans l’octogone pour ce choc de la catégorie des poids lourds, l’Américain (n°5 mondial) était présenté comme l’outsider. Et le début du combat a largement tourné à l’avantage de Blaydes (n°3 mondial). Mais il a suffi d’un coup à Lewis dans le 2e round pour envoyer au tapis son adversaire.

Alors que Curtis Blaydes tentait de l’emmener au sol, «The Black Beast» a trouvé l’ouverture pour placer son uppercut foudroyant avant de décocher deux énormes frappes surpuissantes au sol poussant l’arbitre à interrompre le match.

«C’était le coup de poing que j’attendais pendant tout le combat, a expliqué Derrick Lewis après sa belle performance. Je savais qu’il allait venir au contact en se baissant… C’est tout ce que j’attendais», a confié à l’issue de la rencontre le vétéran de 36 ans, qui a réalisé son 12e succès par KO. Un record à l’UFC.

Et alors que l’identité de son futur adversaire demeure incertaine, il est toujours déterminé à combattre contre Alistair Overeem, récemment terrassé par Alexander Volkov. «Ce sera cool de se battre contre lui, car il est une soi-disant légende, a lâché Lewis. Ce serait cool de pouvoir l’affronter. On a essayé de se battre pendant des années et il a déjà refusé le combat quatre fois.» La cinquième fois sera-t-elle la bonne ?

A voir aussi