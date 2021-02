Coupe du monde de rugby 2023 : dates, villes, matchs… voici le calendrier officiel des matchs

La France accueillera la Coupe du monde 2023 de rugby (8 septembre-28 octobre). Si tous les pays qualifiés ne sont pas encore connus, voici le calendrier de l’ensemble des rencontres de la compétition avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture au Stade de France.

France-Nouvelle-Zélande au Stade de France (Saint-Denis)

Italie-Afrique 1 au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)



Irlande-Europe 2 au Matmut Atlantique (Bordeaux)



Australie-Europe 1 au Stade France (Saint-Denis)



Angleterre-Argentine au stade Vélodrome (Marseille)

Japon-Amérique 2 au Stadium (Toulouse)



Afrique du Sud-Ecosse au stade Vélodrome (Marseille)



Pays de Galles-Fidji au Matmut Atlantique (Bordeaux)

France-Amérique 1 au stade Pierre Mauroy (Lille)

Nouvelle-Zélande-Afrique 1 au Stadium (Toulouse)

Océanie 1-Amérique 2 au Matmut Atlantique (Bordeaux)



Pays de Galles-Vainqueur du tournoi final à l’Allianz Riviera (Nice)



Irlande-Asie/Pacifique 1 à la Beaujoire (Nantes)

Afrique du sud-Europe 2 au Matmut Atlantique (Bordeaux)



Australie-Fidji au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)



Angleterre-Japon à l’Allianz Riviera (Nice)

Italie-Amérique 1 à l’Allianz Riviera (Nice)

France-Afrique 1 au stade Vélodrome (Marseille)

Argentine-Océanie 1 au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)

Europe 1-Vainqueur du tournoi final au Stadium (Toulouse)



Angleterre-Amérique 2 au stade Pierre Mauroy (Lille)



Afrique du sud-Irlande au Stade de France (Saint-Denis)

Ecosse-Asie/Pacifique 1 à l’Allianz Riviera (Nice)



Pays de Galles-Australie au Parc OL (Lyon)

Amérique 1-Afrique 1 au Parc OL (Lyon)

Japon-Océanie 1 au Stadium (Toulouse)

Nouvelle-Zélande-Italie au Parc OL (Lyon)

Argentine-Amérique 2 à la Beaujoire (Nantes)



Fidji-Europe 1 au Matmut Atlantique (Bordeaux)



Ecosse-Europe 2 au stade Pierre Mauroy (Lille)

Australie-Vainqueur du tournoi final au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)



Afrique du Sud-Asie/Pacifique 1 au stade Vélodrome (Marseille)

Nouvelle-Zélande-Amérique 1 au Parc OL (Lyon)

France-Italie au Parc OL (Lyon)

Pays de Galles-Europe 1 à la Beaujoire (Nantes)



Angleterre-Océanie 1 au stade Pierre Mauroy (Lille)



Irlande-Ecosse au Stade de France (Saint-Denis)

Japon-Argentine à la Beaujoire (Nantes)



Asie/Pacifique 1-Europe 2 au stade Pierre Mauroy (Lille)



Fidji-Vainqueur du tournoi final au Stadium (Toulouse)

Quart de finale 1 au stade Vélodrome (Marseille)



Quart de finale 2 au Stade de France (Saint-Denis)

Quart de finale 3 au stade Vélodrome (Marseille)



Quart de finale 4 au Stade de France (Saint-Denis)

Demi-finale 1 au Stade de France (Saint-Denis)

Demi-finale 2 au Stade de France (Saint-Denis)

Match pour la 3e place au Stade de France (Saint-Denis)

Finale au Stade de France (Saint-Denis)

The full match schedule for Rugby World Cup 2023 in France has been confirmed, kicking off with @FranceRugby v @AllBlacks in Stade de France #RWC2023 pic.twitter.com/yKxsUjwxiM

— World Rugby (@WorldRugby) February 26, 2021