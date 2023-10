Coupe du monde de rugby 2023 : le XV de France qualifié pour les quarts de finale si…

Le XV de France affronte l’Italie, ce vendredi, pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby. Une rencontre décisive pour la qualification pour les quarts de finale.

Deux places pour trois. Dans le groupe A, la France, l’Italie et la Nouvelle-Zélande sont en course pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby avant les derniers matchs de la phase de groupes. Les All Blacks sont en ballotage favorable et ne devraient pas avoir trop de mal à se qualifier puisqu’ils affronteront, jeudi, l’Uruguay. La dernière place devrait donc se jouer entre les Français et les Italiens, vendredi soir, à Lyon.

Les hommes de Fabien Galthié occupent la tête du groupe avec trois points d’avance sur la Squadra Azzurra et la Nouvelle-Zélande. Et ils seront assurés d’être qualifiés en cas de succès avec (18 points) ou sans bonus (17 points). Une victoire permettrait également aux Tricolores de terminer en tête du groupe A, peu importe le résultat de la Nouvelle-Zélande face aux Uruguayens. Un match nul enverrait également le XV de France en quarts de finale.

En cas de défaite face à l’Italie, les Bleus pourraient tout de même être qualifiés à condition que la Nouvelle-Zélande s’incline ou fasse match nul contre l’Uruguay. Un scénario qui est toutefois très peu probable.

En revanche, si les All Blacks battent l’Uruguay et que le XV de France perd contre les Italiens, même avec le point de bonus défensif, les Bleus seraient éliminés. La France et l’Italie auraient le même nombre de points mais le résultat de la confrontation directe entre les deux équipes primera au moment de les départager. Les Bleus savent donc à quoi s’en tenir s’ils ne veulent pas voir leur parcours s’interrompre prématurément.

Le XV de France qualifié pour les quarts de finale si…

- Le XV de France bat l’Italie avec ou sans point de bonus.

- Le XV de France fait match nul contre l’Italie.

- Le XV de France perd contre l’Italie et que la Nouvelle-Zélande perd ou fait match nul contre l’Uruguay.