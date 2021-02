Covid-19 : Yohan Blake préfère «manquer les JO qu’être vacciné»

Champion du monde du 100m en 2011, Yohan Blake a confié qu’il ne voulait pas être vacciné contre le Covid-19 quitte à manquer les JO de Tokyo.

Le Jamaïcain l’a en effet confié au Jamaica Gleaner. «Je suis déterminé, je ne veux pas me faire vacciner (conte le coronavirus), a-t-il lancé sans en expliquer la raison. Je préférerais manquer les Jeux olympiques plutôt que de me faire vacciner. J’ai mes raisons.»

Sacré champion du monde du 100m en 2011 en Corée du Sud après la disqualification de son compatriote Usain Bolt pour faux départ, Yohan Blake, âgé de 31 ans aujourd’hui, est désormais loin de son meilleur niveau. L’an dernier, le sprinteur n’avait signé qu’un 10’’15.

Jamaican sprinting star @YohanBlake says he would rather miss this Summer's Olympic Games, which is likely to be his last, than take any COVID-19 vaccines.





