«Oui, je peux le battre» : Usain Bolt se compare à Kylian Mbappé

En marge de la cérémonie des trophées Laureus 2024, lundi à Madrid, Usain Bolt, ancien patron du sprint mondial, a comparé sa vitesse avec celle de Kylian Mbappé.

Qui serait le plus rapide ? Invité à commenter la vitesse de Kylian Mbappé, ce lundi à Madrid, Usain Bolt a fait l'éloge de l’attaquant du PSG, tout en indiquant qu’il était plus rapide que lui sur 100m.

«C'est difficile d'avoir cette qualité (de courir vite avec un ballon au pied), a expliqué le Jamïcain à Marca. Les gens peuvent penser que c'est facile. Mais il a un talent spécial. Mbappé est très rapide. Très rapide avec le ballon.»

Usain Bolt a tenté le football

Le recordman du 100m (9’’58) et 200m (19’’19) a toutefois souligné qu’il pensait dominer l’attaquant français sur un sprint de 100 mètres. «Oui, je peux le battre», a-t-il lâché. Et si une course était organisée prochainement entre les deux hommes ?

Depuis sa retraite en 2017, Usain Bolt (37 ans) avait tenté une reconversion dans le football en passant par le Borussia Dortmund, puis avec le club norvégien de Stromsgodset et le Central Coast Mariners (Ligue A australienne) mais sans réussite.

A noter qu’au cours de la soirée des Laureus 2024, Novak Djokovic a été élu sportif de l'année, devant le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen. Chez les femmes, c'est la footballeuse du FC Barcelone Aitana Bonmati qui a été récompensée.