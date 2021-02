UFC : Toujours invaincu, Ciryl Gane en route vers le titre mondial

Invincible ! Ciryl Gane a enchaîné un 5e succès en autant de combats à l’UFC, dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas, après avoir dominé Jairzinho Rozenstruik sur décision unanime des juges. Mais le Français vise désormais plus haut avec une chance pour le titre des poids lourds.

Le Français a maîtrisé (et remporté) les cinq rounds. Sans jamais vraiment être inquiété par son adversaire surinamais totalement impuissant. Un combat abouti face au numéro 4 de la catégorie qui aurait dû satisfaire «Bon gamin».

Mais il n’a laissé échapper aucune effusion de joie. C’est même la déception qui prédominait sur son visage au moment où il a été déclaré vainqueur. Si cette victoire, sa 8e en MMA, n’a souffert d’aucune contestation, Gane a regretté de ne pas avoir mis KO son adversaire avant la fin du combat.

«Il faut quand même que j’apprenne à aimer mes victoires. Mais j’ai toujours eu ça... A partir du moment où je ne finis pas un combat avant la fin ou que je ne fais pas un truc de fou et de malade, j’ai un petit goût amer dans la bouche», a-t-il confié au micro de RMC Sport. Et d’ajouter tout de même : «Mais bon ce n’est pas grave. On rentre quand même avec la victoire et un combat géré».

dans le top 5 de la catégorie

D’autant qu’avec ce succès, il devrait intégrer le Top 5 de la catégorie. Mais il n’a pas l’intention d'en rester là. Il est plus que jamais déterminé à combattre pour la ceinture de champion, actuellement détenue par Stipe Miocic qui la remettra en jeu face à Francis Ngannou le 27 mars prochain.

«Je veux aller le plus haut possible. Je pense que je rentre dans les petits papiers. Vraiment, je veux que les gens me prennent au sérieux et que les gens sachent que je suis prêt. Si vous voulez me mettre pour le titre, allons-y. Il n’y a aucun problème», a-t-il lancé. La concurrence est prévenue.

LE BON GAMIN !





Le Français @Ciryl_Gane obtient la victoire par décision, après 5 rounds maîtrisés ! #UFCVegas20 #RMCUFC pic.twitter.com/3AkUNBKNcG — UFC France (@UFCFRA) February 28, 2021

