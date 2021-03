Ligue 1 : Julien Stéphan a démissionné de son poste d'entraîneur à Rennes

Julien Stéphan ne sera pas sur le banc du Stade Rennais, ce mercredi, à Lyon. Après la nouvelle défaite, vendredi, contre Nice (1-2), le technicien a présenté sa démission qui a été acceptée, ce lundi, par les dirigeants du club breton, seulement 9e de Ligue 1.

Julien Stéphan a mal vécu la série de mauvais résultats depuis le début de l’année. En 2021, Rennes n’a remporté qu’un seul de ses dix matchs toutes compétitions confondues et reste sur quatre défaites consécutives, dont une élimination en 32e de finale de la Coupe de France à Angers. Très affecté par cette spirale négative, il a préféré quitter son poste.

«Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des «Rouge et Noir» et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle», a indiqué le club dans un communiqué.

Sous ses ordres, Rennes a notamment soulevé la Coupe de France en 2019 et s’est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire cette saison. Une campagne européenne qui a tourné court avec un seul point pris en six rencontres et qui avait été à l’origine d’une première période très compliquée un peu plus tôt dans la saison.

En deux mois, entre début octobre et début décembre, ses hommes n’avaient glané qu’un maigre succès en 14 matchs (9 défaites, 4 nuls). Ils avaient réussi à redresser la barre avant la trêve avec quatre victoires consécutives. Avant de replonger poussant Stéphan à quitter le navire.

Adjoint de Julien Stéphan, Philippe Bizeul a été nommé pour assurer l’intérim. Et il devrait diriger l’équipe, mercredi, à Lyon, avec pour principale mission de relancer une équipe qui n’a désormais plus le droit à l’erreur pour espérer décrocher une place européenne en fin de saison.

