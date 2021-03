OM : Sampaoli, vente, supporters, Vélodrome… Pourquoi Frank McCourt est à Marseille cette semaine

Avec les récentes nominations de Pablo Longoria comme président et de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, l’OM a ouvert un nouveau chapitre de son histoire récente. Pour l’occasion, son propriétaire Frank McCourt a fait le déplacement à Marseille. Mais aussi pour gérer d’autres dossiers liés au club olympien.

Si Sampaoli n’est attendu que mardi, l’homme d’affaires américain a déjà débarqué dans la cité phocéenne. Il sera présent pour accueillir le coach argentin, qui remplacera sur le banc olympien Nasser Larguet dont l’intérim s’achève après avoir succédé au pied levé à André Villas-Boas. Il échangera également avec Pablo Longoria, nommé à la place de Jacques-Henri Eyraud, pour redéfinir les contours du projet un peu plus de quatre ans après le rachat du club.

Sa venue à Marseille sera également rythmée par une entrevue avec les représentants de supporters, particulièrement remontés contre la direction. Cette rencontre doit servir à atténuer les tensions, après notamment les incidents survenus à la Commanderie à la fin du mois de janvier. Et s’ils ont obtenu le départ d’Eyraud, tout n’est pas réglé pour autant.

Sa visite aurait également pour but de rencontrer les élus locaux, très critiques à son égard et sur ses véritables ambitions. Il pourrait aussi en profiter pour faire un point sur les rumeurs d’une possible vente qui ne cessent de prendre de l’ampleur ces derniers jours, ainsi que pour aborder la question de l'avenir du stade Vélodrome que la mairie souhaite vendre à l’OM.

«Le stade, je veux le vendre parce qu’il me coûte trop d’argent. C’est une gabegie financière. Je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n’est plus possible», avait déclaré début février le maire Benoît Payan dans un live Facebook.

La semaine promet donc d’être très chargée. Tout comme sur le terrain. L’OM est attendu, ce mercredi, sur la pelouse du leader lillois en Ligue 1 avant d’affronter l’AS Canet en 16e de finale de la Coupe de France.

