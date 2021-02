OM : Le maire de Marseille veut vendre le Vélodrome

La piste avait déjà été évoquée. Mais cette fois, c'est clair : le maire de Marseille Benoît Payan veut vendre le stade Vélodrome.

«Le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent», a-t-il affirmé ce 3 février, lors d'un live Facebook à propos des finances de la ville. «C'est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible.»

Benoît Payan espère ainsi redresser les comptes de la ville, aujourd'hui très endettée. «Nous allons faire sortir Marseille de l'eau», a affirmé le maire socialiste. Et cela commence par céder le Vélodrome à un investisseur privé.

Deuxième plus grand stade de France

Ce stade, utilisé par les joueurs de l'Olympique de Marseille, est l'une des principales infrastructures de la ville. Il est également le deuxième plus gros stade de France en terme de capacité. En 1998, il s'était fait connaître mondialement en accueillant le tirage de la Coupe du monde de football.

Mais son entretien coûte cher à la ville de Marseille. Le coût de sa rénovation en 2016 est par exemple estimé à 267 millions d'euros.

Une facture que Benoît Payan, devenu maire à la suite de la démission de Michèle Rubirola en décembre, est déterminé à ne plus payer.