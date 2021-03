NBA : une carte panini de Luka Doncic vendue pour une somme record de près de 4 millions d'euros

Poussez-vous Michael Jordan et LeBron James. C’est Luka Doncic, le prodige slovène des Mavericks de Dallas, qui apparaît sur la carte panini NBA la plus chère de l’histoire.

Selon le site américain TMZ, cette carte datant de la saison de rookie (première année, ndlr) de Luka Doncic, signée à l’encre bleue, vient d’être vendue pour la somme de 4,6 millions de dollars, soit un peu moins de 4 millions d’euros. Elle avait été révélée en mai 2019 au moment de l’ouverture d’une boîte de carte de basketball « Panini National Treasures » réalisée en direct depuis la ville d’Altamonte Springs, en Floride, avant d’être achetée par le collectionneur Bolillo Lajan San pour une somme estimée à plus de 400.000 dollars (environ 333.180 euros).

