NBA CORNER : Les oubliés du All-Star Game, Westbrook et les Wizards, les Bucks, James Harden

Le podcast NBA Corner reçoit le créateur de contenus Eddie David pour parler des joueurs oubliés de la sélection pour le All-Star Game (05:22), mais aussi de son attachement à Russell Westbrook (36:15), actuel meneur des Wizards de Washington.

Josh et Eddie reviennent ensuite sur l’état de forme des Bucks de Milwaukee et de leur place au sein de la conférence Est (47:36). La discussion se termine sur l’excellent jeu proposé par James Harden (01:00:14) depuis qu’il a rejoint les Nets de Brooklyn, notamment ses qualités de distributeur et de créateur balle en main.

