Ligue 1 : Lille, PSG, Lyon, Monaco… une lutte plus indécise que jamais dans la course au titre

Quatre équipes en quatre points. La course au titre de champion de France n’a jamais été aussi indécise, et enthousiasmante, ces dernières saisons. Et elle se poursuivra à distance entre Lille, le PSG, Lyon et Monaco, ce mercredi, avec la 28e journée de Ligue 1.

A l’entame du sprint final, chaque contre-performance pourrait coûter cher. Dans cette lutte à quatre, et inédit en Europe, Lillois, Parisiens, Lyonnais et Monégasques ont donc un droit à l’erreur plus que limité pour espérer être sacrés le 22 mai prochain. Si le Losc est toujours en tête, il a vu ses concurrents revenir après son nul concédé, dimanche dernier, contre Strasbourg (1-1) et va devoir se relancer lors de la venue de Marseille au stade Pierre Mauroy, où les hommes de Christophe Galtier restent sur deux nuls (Brest et Strasbourg). «On est dans une période charnière. C’est là qu’il ne faut pas lâcher et qu’il faut être très fort mentalement. Nous devons mettre tout en œuvre pour y arriver (…) car ce genre d’opportunité se présente rarement dans une carrière», a insisté, ce mardi, l’entraîneur nordiste.

En embuscade, à seulement deux points, Paris est prêt à se saisir de la moindre occasion pour remonter sur le trône. Mais le club de la capitale, qui compte déjà six défaites, n’a jamais semblé aussi vulnérable et peu sûr de sa force. Il n’en reste pas moins déterminé à conquérir un 10e titre avant son déplacement à Bordeaux, où il sera privé encore une fois de plusieurs joueurs majeurs (Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria…). «Il nous reste onze matchs en Ligue 1, nous sommes concentrés sur cela et notamment sur le match de Bordeaux. Il faut être concentrés et gagner tous les matchs. On a dit la semaine dernière qu’on se devait de gagner les 12 derniers matchs. Si nous gagnons les onze matchs restants nous serons champions», a déclaré Mauricio Pochettino.

Monaco favori de Christophe galtier

Mais Lyon et Monaco, respectivement à trois et quatre longueurs de la formation nordite, sont loin d’avoir dit leur dernier mot. L’OL rêve d’un titre de champion 13 ans après son dernier sacre. Et les Gones disposent d’un effectif capable d’être couronné, mais ils devront gommer certains trous d’air notamment à domicile, où ils ont concédé leur deux dernières défaites (Metz et Montpellier), alors qu’ils reçoivent Rennes, ce mercredi, et qu’ils accueilleront le PSG (21 mars) et Lille (24 avril) au Parc OL dans deux rendez-vous décisifs. «On doit être plus constant et régulier. On ne doit pas céder de points. On doit donner plus de solutions offensives. Il faut également s'impliquer plus défensivement», a préconisé Rudi Garcia.

Des quatre concurrents, celui qui fait actuellement la meilleure impression est le club de la principauté. Dirigé par Niko Kovac, il est toujours invaincu en 2021 et reste sur une série de douze matchs sans défaites (10 victoires, 2 nuls) et tentera d’en enchaîner un 13e à Strasbourg. Christophe Galtier en a d’ailleurs fait son favori. «Monaco m’impressionne beaucoup en ce moment. Ils réalisent un parcours exceptionnel depuis le 1er janvier. Sans rien enlever à Lyon. Je pense que Monaco est supérieur aux trois autres équipes. Ça ne veut pas dire qu’ils seront champions, mais ils sont supérieurs aux trois autres je pense», a confié le coach lillois.

Dans cette lutte acharnée, la différence pourrait se faire lors des confrontations directes entre les prétendants. Notamment pour Lille qui se déplacera chez ses trois concurrents d'ici la fin de la saison. Pour le PSG, qui n’a pris qu’un point (sur 12) face à ses rivaux, cela ne laisse présager rien de bon et pourrait faire les affaires de ses trois adversaires pour décrocher le Graal.

