Saut à la perche : les larmes et l’immense émotion de Renaud Lavillenie après la médaille d’argent de son frère (vidéo)

Une scène riche en émotions. Forfait pour le concours du saut à la perche des Championnats d’Europe en salle à Torun (Pologne), Renaud Lavillenie a fondu en larmes après la médaille d’argent décrochée, ce dimanche, par son frère Valentin.

Son duel avec le recordman du monde Armand Duplantis (6,18 m) devait être l’un des temps forts de cet Euro. Mais touché au mollet droit, le champion olympique 2012 a été contraint de renoncer. Un coup dur pour le Clermontois revenu à son meilleur niveau depuis le début de l'année en passant deux barres à plus de 6 m (6,02 m le 31 janvier à Tourcoing, 6,06 m le 27 février à Aubière). Une performance qu’il n’avait plus réalisé depuis mars 2016.

Mais à un peu plus de quatre mois des JO de Tokyo, il n’a pas pris le risque d’aggraver cette blessure et ainsi «compromettre les JO cet été.» C’est donc des tribunes qu’il a assisté à la finale du concours de la perche. Et s’il a vu son rival suédois être sacré et manquer de peu de battre son record du monde, il a surtout vibré pour son frère (29 ans).

Malgré ses trois échecs à 5,85, le tout récent champion de France, passé proche de l’élimination à 5,70m, est devenu vice-champion d’Europe avec une barre à 5,80m franchie dès sa première tentative, égalant son record en salle et signant le premier podium de sa carrière dans une grande compétition internationale.

Un moment fort qu’il a partagé avec son grand frère. Dans la foulée de sa médaille d’argent, Valentin Lavillenie s’est immédiatement dirigé vers Renaud avant de tomber dans ses bras. Les deux hommes ont alors littéralement fondu en larmes au cours de cette émouvante étreinte qui restera comme l’une des images fortes de ces Championnats d’Europe.