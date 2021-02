JO de Tokyo : pas de poignées de main, ni d’embrassades… un guide de bonnes pratiques pour les athlètes

Un guide de bonnes pratiques a été publié, ce mardi, par les organisateurs des JO de Tokyo à destination des athlètes. Le but : éviter au maximum les contacts, alors que la pandémie de coronavirus avait provoqué le report de la compétition à l’été prochain (23 juillet-8 août).

Ces 32es JO de l’histoire seront forcément différents des autres, compte tenu du contexte sanitaire. Et pour limiter les risques, les sportifs présents au Japon devront respecter plusieurs mesures rassemblées dans ce guide de 33 pages.

En premier lieu, le port du masque sera obligatoire, à quelques exceptions près : «lorsque vous vous entraînez, participez à une compétition, mangez ou dormez, ou si vous êtes à l’extérieur et pouvez vous tenir à deux mètres des autres», détaille le document.

Les poignées de main et les embrassades seront également prohibés. Et les athlètes ont tout intérêt à respecter scrupuleusement ces recommandations. Car en cas de non-respect de ces règles sanitaires très strictes, ils s’exposeraient à une exclusion des compétitions. «Des manquements répétés ou graves à ces règles peuvent entraîner le retrait de votre accréditation», ont averti les organisateurs.

Ils devront également subir des tests au moins tous les quatre jours. S'ils s'avérent positifs, ils ne pourront pas participer aux compétitions. Il leur est également vivement recommandé d’«éviter des formes de contact physique inutiles».

Avant le début des Jeux, ils seront autorisés à participer à des stages d’entraînement au Japon, mais leurs déplacements seront rigoureusement contrôlés et règlementés. Ils ne pourront pas se rendre «dans les gymnases, les zones touristiques, les magasins, les restaurants ou les bars» et pourront uniquement aller «sur les sites officiels des Jeux et dans un nombre limité d’autres lieux».

Ce guide devrait être revu et actualisé à au moins deux reprises avant le début des Jeux et sa publication est destinée à permettre leur organisation même si le virus continue de circuler dans le pays.

