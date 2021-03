FC Barcelone : Messi, PSG, Koeman… les premiers défis de Joan Laporta

Joan Laporta, réélu président du FC Barcelone dimanche, a plusieurs dossiers chauds à traiter rapidement. Et parmi eux, Lionel Messi.

C’est un retour en force. Président de 2003 à 2010 – la meilleure période de l’histoire des Blaugranas -, l’ancien homme politique espagnol (58 ans) a donc fait son retour à la tête du Barça pour le plus grand bonheur des Socios qui vont enfin tourner la page de Josep Maria Bartomeu, considéré comme celui qui a mis la crise au sein du club.

Pour autant, Joan Laporta a beau avoir une grande aura avec ses 12 trophées remportés lors de son premier passage, plusieurs chantiers l’attendent pour redresser le FC Barcelone. Entre le sportif et l’économique, il a du pain sur la planche.

Prolonger Lionel Messi

C’est LE dossier prioritaire. Alors qu’il a annoncé l’été dernier son désir de partir, Lionel Messi est finalement resté pour honorer sa dernière année de contrat. Auteur de 658 buts en 765 matchs avec le Barça, «La Pulga» est au club depuis toujours. Alors que Manchester City et le PSG veulent le signer gratuitement cet été, Joan Laporta veut tout faire pour le prolonger pour qu’il termine sa carrière en Catalogne. «Il y a exactement vingt ans aujourd’hui, un certain Messi débutait avec les jeunes du Barça. Et qu’il soit venu voter aujourd’hui signifie que Leo aime le Barça. Entre tous, on va le convaincre de rester. Un applaudissement pour Messi !», a d’ailleurs lancé dimanche soir le président blaugrana qui avait récemment critiqué le PSG et son «manque de respect».

Le rêve d’une «remontada» contre le PSG

Ses premiers mots ont d’ailleurs été en direction de Paris. «Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi, a-t-il lancé. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. (…) le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison.» Après la large défaite à l’aller (1-4) à domicile, le retour mercredi au Parc des Princes sera évidemment très compliqué pour le Barça qui tentera sûrement de relever la face en s’imposant car une «remontada» serait vraiment une incroyable surprise.

Conserver Ronald Koeman ?

Arrivé l’été dernier en remplacement de Quique Setien, Ronald Koeman s’est retrouvé dans la peau du pompier de service. Entre les vélléités de départ de Messi, l’effectif vieillissant, les nouveaux arrivants et la crise économique, le technicien néerlandais, ancien joueur du club, a dû remettre de l’ordre dans le vestiaire. Mais cela suffira-t-il pour être reconduit l’été prochain ? «Tout dépend des résultats et du jeu : nous avons un entraîneur avec un contrat valide. Je ne veux pas être trop hâtif et les documents pourraient alors me démentir. Je respecte Koeman : il dispose de la marge que tous les entraîneurs ont, a expliqué Joan Laporta récemment à Sport. Koeman est un grand du Barça et il fait du mieux qu'il peut. L'expérience me dit qu'il est important de donner confiance, nous en avons des exemples dans le passé récent.» Koeman est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. A noter que Laporta aurait dans le viseur Xavi, son ancien joueur ou Mikel Arteta, actuellement sur le banc d’Arsenal.

Redresser le club économiquement

C’est sûrement le dossier le plus compliqué. La dette du Barça s’élève à plus d’un milliard d’euros selon des récents chiffres. Joan Laporta doit même trouver 730,6 millions d’euros avant la fin juin pour commencer à rembourser les créanciers. Le nouveau président va devoir trouver des idées pour trouver de l'argent et redresser l'économie du club. L'une de ses idées serait d'alléger la masse salariale du vestiaire (baisse des salaires ?). Va-t-il également relancer La Masia pour sortir des jeunes pépites comme lors de son premier passage et ainsi vendre les gros salaires ?