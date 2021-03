OM-Rennes, match en retard de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM affronte Rennes, ce mercredi 10 mars, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Voici le programme TV de cette rencontre.

Un match à enjeux. Marseille et le Stade Rennais vont s'affronter avec à leur tête leur nouvel entraîneur respectif : Jorge Sampaoli pour les Olympiens, Bruno Genesio pour les Bretons. Classés respectivement 8e et 10e, l'OM et Rennes n'ont qu'un point d'écart et veulent tenter de se relancer avec, pourquoi pas, l'espoir de se qualifier pour la Ligue Europa en fin de saison.

Car ces deux formations, éliminées toutes les deux de la Ligue des champions, traversent une saison assez compliquée. Encore plus du côté des Marseillais, qui viennent également d'être éliminés de la Coupe de France par Canet (National 2).

Sans oublier que ce match aura une résonnance particulière puisqu'il avait été reporté le 30 janvier après l'attaque de la Commanderie. Point de non-retour entre la direction et les supporters. Ce qui avait d'ailleurs ensuite amené au limogeage de Jacques-Henri Eyraud quelques semaines plus tard.

Programme TV

OM-Rennes

Match en retard 22e journée Ligue 1

Mercredi 10 mars

19h sur Canal+ Sport.