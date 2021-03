357,6 km/h : le Français Johann Zarco devient le pilote MotoGP le plus rapide de tous les temps

Une vitesse stratosphérique. Le Français Johann Zarco est devenu jeudi le pilote le plus rapide de l'histoire en MotoGP, grâce à une pointe à 357,6 km/h sur le circuit de Losail, au Qatar.

Lors de la quatrième journée de tests de pré-saison, le pilote tricolore de 30 ans a battu, au guidon de sa Ducati, le précédent record de vitesse, détenu par l'Italien Andrea Dovizioso. Ce dernier avait été flashé en juin 2019 à 356,7 km/h sur le circuit du Mugello, en Italie, au guidon... d'une Ducati.

Want to know how fast @JohannZarco1 is?





357.6km/h, faster than the all-time #MotoGP speed record!#QatarTest pic.twitter.com/ELe62t0AiX

— MotoGP (@MotoGP) March 11, 2021