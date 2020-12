Moto : Une jeune pilote italienne de 18 ans victime d’un accident mortel sur un rallye

Elle avait à peine 18 ans. Sara Lenzi, prometteuse pilote italienne, a été victime d’un accident mortel, ce dimanche, lors d’un rallye moto en Sardaigne (Italie), après une collision avec un véhicule tout terrain.

Le drame est survenu lors d’une liaison entre la première et la deuxième spéciale de la journée. Alors qu’elle descendait une route étroite à une allure réduite, la jeune femme s’est retrouvée face à un SUV dans le sens inverse et elle n’a pu éviter la collision frontale.

Elle a tenté de freiner, mais sa roue avant a dérapé et elle a perdu le contrôle de sa moto. Dans sa chute, sa tête a violemment tapé contre l’avant du véhicule. Les secours sont rapidement arrivés sur place pour la secourir, mais Sara Lenzi est morte sur le coup.

Habituée des compétitions depuis sa plus tendre enfance, elle était arrivée sur l’épreuve organisée en Sardaigne en occupant la 2e place du classement féminin derrière Raffaella Cabini et elle avait terminé 66e de la première spéciale remportée par l’ancien pilote de Moto GP Danilo Petrucci, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Et à l’annonce de son décès, l’épreuve a été immédiatement interrompue.

Sad day. I won my debut Rally Special Stage but the results are nothing compare to the big loss of today. Ciao Sara



Giorno triste. Ho vinto al debutto la mia prima Speciale di Rally ma i risultati sono niente rispetto alla grande perdita di oggi. Ciao Sara pic.twitter.com/msKqfP4u5t

— Danilo Petrucci (@Petrux9) December 6, 2020