PSG : Neymar encore forfait face à Lille en Coupe de France

Neymar va devoir encore attendre avant de renouer avec la compétition. Alors qu’un retour était pressenti pour le 8e de finale de la Coupe de France du PSG, ce mercredi (17h45), contre Lille, le Brésilien est encore forfait pour ce rendez-vous.

Au moment de sa blessure à un adducteur, le 10 février, déjà en Coupe de France à Caen (1-0), le club de la capitale avait estimé son absence à «environ quatre semaines». Mais elle s’avère être un peu plus longue que prévue. Cinq semaines plus tard, il n’est toujours pas apte à rejouer et ne sera donc pas présent sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le leader de la Ligue 1.

«Neymar a repris avec le groupe et continue son travail individuel», a indiqué le PSG. Le suspense demeure concernant sa participation pour le choc, dimanche, à Lyon qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre. Surtout après la nouvelle défaite du champion de France, dimanche, contre Nantes (1-2). Juan Bernat, qui «poursuit sa rééducation», est lui aussi indisponible, tout comme Pablo Sarabia, qui souffre d’une gêne à la hanche droite et qui sera également absent face à l’OL.

Mauricio Pochettino devrait en revanche pouvoir compter sur les retours de Moise Kean Alessandro Florenzi (adducteur) et Ander Herrera (ischios), mais aussi sur Angel Di Maria et Marquinhos victimes de cambriolage pendant le match face à Nantes.