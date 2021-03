Equipe de France : Antoine Griezmann heureux du retour d'Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann a exprimé sa joie sur Twitter après que Didier Deschamps a annoncé, ce jeudi, le retour dans l'équipe de France de son coéquipier Ousmane Dembélé.

Quelques minutes après l'annonce des 26 joueurs pour les matchs contre l'Ukraine (24 mars), au Kazakhstan (28 mars) et en Bosnie-Herzégovine (31 mars), l'attaquant du FC Barcelone s'est montré ravi d'être accompagné par son coéquipier du Barça pour le prochain rassemblement des Bleus.

Ousmane Dembele — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 18, 2021

Absent depuis 2018, notamment à cause de ses blessures mais aussi pour sa mauvaise hygiène de vie que Didier Deschamps a souvent pointé du doigt en conférence de presse lors des annonces de ses listes, Ousmane Dembélé va donc retrouver Clairefontaine et l'équipe de France lundi prochain.

«Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs et il a retrouvé ses capacités athlétiques, a confié le sélectionneur tricolore. Il joue, il marque des buts, même s'il pourrait en marquer plus. Il a été énormément freiné par la répétition de blessures. Il faut qu'il gagne petit à petit en maturité. Après, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de le faire depuis plusieurs années, c'est pourquoi il faisait partie du groupe de champions du monde.» A lui de tout faire pour ne plus quitter les Bleus.