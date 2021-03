Equipe de France : Une liste déjà au goût d’Euro pour Didier Deschamps et les Bleus ?

Les appelés de mars seront-ils ceux de mai ? Didier Deschamps va dévoiler, ce jeudi, sa première liste de l’année pour les trois premiers matchs de qualifications au Mondial 2022 contre l’Ukraine (24 mars), au Kazakhstan (28 mars) et en Bosnie (31 mars). Et elle devrait fortement ressembler à celle que le sélectionneur concoctera pour l’Euro (11 juin-11 juillet).

Les places encore libres sont rares. En janvier dernier, le patron des champions du monde avait indiqué avoir déjà en tête une grande partie des joueurs qu’il retiendra pour le Championnat d’Europe, où les Bleus affronteront l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal. «J’ai la grande majorité de la liste des 23 en tête. J’en ai une vingtaine disons», avait-il confié à Téléfoot. «S’il n’y a pas d’impondérable, ou de difficultés», avait-il pris le soin d’ajouter en référence à d’éventuelles blessures.

Comme c'est le cas actuellement de Corentin Tolisso, touché à la cuisse gauche à l’entraînement avec le Bayern Munich en février. Et le milieu de terrain devrait être éloigné des terrains au moins trois mois, laissant probablement une place vacante. Son absence ne profitera pas lors de ce rassemblement à Eduardo Camavinga, qui a été retenu avec les Espoirs pour la première phase de l’Euro-U21 fin mars en Hongrie, tout comme Jonathan Ikoné et Houssem Aouar.

Non retenu en novembre dernier, Dayot Upamecano est lui aussi forfait. Le défenseur central souffre d’un problème musculaire et restera éloigné des terrains pendant deux semaines. Une mauvaise nouvelle pour le futur joueur du Bayern qui est en ballotage avec Clément Lenglet et Kurt Zouma pour une place parmi les défenseurs.

Pour le reste, Didier Deschamps pourra compter sur l’ensemble de ses cadres et aura l’embarras du choix. Il devra en faire, notamment concernant la doublure de Benjamin Pavard au poste de latéral droit, qui devrait se jouer entre Léo Dubois et Ferland Mendy, en grande forme avec le Real Madrid. Mais aussi en attaque. Et la concurrence promet d’être rude entre Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, ou encore Nabil Fékir pour accompagner Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Les noms égrainés par Deschamps à partir de 14h au siège de la Fédération française de football devrait permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Pour les absents, il restera moins de deux mois pour tenter de convaincre le sélectionneur français et espérer faire partie de l’aventure.