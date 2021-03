Le PSG doit-il s’inquiéter concernant la prolongation de Kylian Mbappé ?

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Difficile de le prédire. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’attaquant français, qui a inscrit son 100e but en Ligue 1, dimanche, à Lyon (2-4), n’a toujours pas fait part de sa volonté, rendant son futur à Paris toujours aussi incertain.

La fin de la saison approche à grands pas. Et le n°7 parisien continue d'entretenir le suspense sur les suites de sa carrière. Le club parisien a fait de sa prolongation une priorité, encore plus après sa prestation et son doublé face à l’OL, et des négociations ont été entamées depuis plusieurs semaines. Mais le prodige de Bondy, désireux de s’engager sur du long terme, réserve encore sa réponse. Cette incertitude n’est pas pour rassurer les dirigeants parisiens.

Au fil des semaines, l’optimisme semble avoir laissé place à un certain pessimisme. Comme peuvent en attester les déclarations de Leonardo à l’issue de la victoire du PSG dans le Rhône. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif parisien, habituellement si bavard, a botté en touche. «Ce n’est pas le jour de parler son contrat», a-t-il lancé après avoir souligné sa performance.

Il a préféré se montrer très évasif sur cette question. «En général pour les prolongations, les joueurs ont envie de rester au Paris Saint-Germain et d’y faire un cycle important. Aujourd’hui, on a des joueurs qui sont là depuis huit ou neuf ans et d’autres qui ont signé un contrat après six ou sept ans. Ça c’est quelque chose de formidable d’avoir un groupe qui avance ensemble», a-t-il ajouté.

Mais pour le club comme pour les supporters, l’attente devrait bientôt prendre fin. «Comme on l'a dit, on va arriver à un moment qui, sûrement, sera plus clair par rapport à son futur», a confié Leonardo. Et sa décision finale risque en grande partie d’influer sur le mercato estival du PSG.

S’il décide de ne pas prolonger, un départ deviendrait inéluctable pour permettre au vice-champion d’Europe de récupérer une indemnité de transfert et éviter de le voir partir gratuitement l’été prochain. Et l’identité de son remplaçant pourrait être vite trouvée, avec la possible arrivée de Lionel Messi.