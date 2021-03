PSG : trois offres de prolongation repoussées par Kylian Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat au PSG (juin 2022), il continue sa réflexion. Et l’attaquant français aurait déjà repoussé trois offres de prolongation, selon la Cadena SER.

Rester ou partir ? Le n°7 parisien étudie toutes les possibilités et prend son temps avant d’arrêter son choix. Il hésite toujours entre continuer l’histoire avec Paris ou ouvrir un nouveau chapitre dans un nouveau club.

Sachant qu’il ne manque pas de sollicitions. Le Real Madrid est bien évidemment toujours en première ligne pour s’attacher ses services. Un club qui n’a jamais laissé indifférent le prodige de Bondy. Liverpool s'est également positionné sur le dossier et souhaite le rapatrier en Angleterre. Même si la crise sanitaire pourrait contrecarrer leur plan.

De leur côté, les dirigeants parisiens, qui ont fait de sa prolongation une priorité, ont entamé des négociations depuis plusieurs semaines, mais elles tardent à aboutir. Et pour cause, il aurait rejeté pas moins de trois propositions formulées par le champion de France, désireux de poursuivre sa réflexion dans une volonté s’invertir sur du long terme.

Mais l’état-major du club de la capitale commencerait à faire pression sur le clan Mbappé pour qu’il fasse part de sa décision. «On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision», a récemment indiqué Leonardo sur France Bleu. Car le choix de Kylian Mbappé conditionnera en grande partie le futur mercato du PSG. Et notamment une éventuelle arrivée de Lionel Messi.