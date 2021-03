Suède : Zlatan Ibrahimovic fond en larmes en conférence de presse (vidéo)

Son armure a fini par se fissurer. Habitué à ne jamais rien laisser paraître, Zlatan Ibrahimovic a fondu en larmes, ce lundi, pour son retour en équipe de Suède après plus de quatre ans d’absence.

L’attaquant de l’AC Milan avait tourné la page de la sélection après l’Euro 2016 en France. Mais à 39 ans, après s’être rapproché ces derniers mois du sélectionneur suédois Janne Andersson, l’ancien parisien a fini par être rappelé pour les premiers matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022. Une décision qu’il a mûrement réfléchi, même si sa famille a pu être affecté, notamment ses enfants.

Questionné par un journaliste sur la réaction de son entourage à son retour en sélection, «Ibra» a été submergé par l’émotion. «Ce n’est pas une bonne question», a-t-il lâché dans un premier temps avec un sourire de façade. Avant d’enchaîner. «J’avais mon fils Vincent qui pleurait quand je l’ai quitté. Mais maintenant ça va, ça va», a confié le colosse suédois les yeux remplis de larmes. Il est ensuite resté pendant plusieurs secondes avec la gorge serrée sans pouvoir parler. Après avoir essuyé ses yeux, il a finalement pu poursuivre.

Il est ensuite revenu sur le sujet lors d’une interview pour le média suédois Fottbollskanalen. «Cette période m’éloigne de ma famille et ce n’est pas facile. Si vous avez deux enfants qui pleurent à chaque fois que vous les quittez, c’est un peu difficile. Je suis humain, même si je suis superman», a-t-il glissé sans perdre sa verve habituelle, ajoutant que ses enfants «sont très fiers» de son retour.

Et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de Suède avec 62 buts en 116 sélections, toujours aussi performant avec Milan en dépit de quelques blessures, va tenter de les rendre encore plus fiers contre la Géorgie (25 mars) et le Kosovo (28 mars), mais aussi face à l’Estonie en match amical (31 mars).

Zlatan was brought to tears when asked about leaving his sons to join up with the Swedish national team pic.twitter.com/bxSSjPQIQs

