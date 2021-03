Equipe de France : Les Bleus accrochés par l’Ukraine en éliminatoires du Mondial 2022 (1-1)

Faux départ pour les Bleus. Pour son premier match de qualifications à la Coupe du monde 2022, l’équipe de France, qui avait ouvert le score grâce à Antoine Griezmann, a été tenue en échec, ce mercredi, par l’Ukraine au terme d'une piètre prestation (1-1).

Les avertissements d’avant-match n’ont visiblement pas suffi. Didier Deschamps comme Hugo Lloris avaient multiplié les mises en garde, rappelant l’importance des débuts de campagne et les difficultés françaises dans ces phases qualificatives. Mais elles n’ont pas empêché les champions du monde en titre de buter sur la sélection dirigée par Andreï Shevchenko, surclassée cinq mois plus tôt sur cette même pelouse du Stade de France (7-1).

Contrairement au mois d’octobre, où elle s’était présentée décimée par de nombreux cas de Covid-19, elle a offert une toute autre résistance à des Tricolores sans grande inspiration. La seule est venue du pied gauche d’Antoine Griezmann, qui a nettoyé la lucarne du gardien ukrainien d’une splendide frappe enroulée pour rejoindre David Trezeguet au 4e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec 34 buts (19e). Une réalisation toutefois entachée d’un hors-jeu de Benjamin Pavard au début de l’action non signalé par l’arbitre.

Si l’équipe d’Ukraine n’a pas été plus flamboyante, elle a profité de la baisse de régime en seconde période des hommes de Didier Deschamps qui ont été punis sur une frappe non cadrée détournée dans son propre but par Presnel Kimpembe (57e). Pour redonner un coup de fouet à son équipe, le sélectionneur a tenté d’injecter du sang neuf avec les entrées de Paul Pogba, Ousmane Dembélé, ou encore Anthony Martial, à la place d’un Kylian Mbappé décevant.

En vain. Les Bleus sont restés bien pâles jusqu’au coup de sifflet final, laissant déjà échapper deux points face au plus sérieux concurrent de son groupe. «On aurait dû se mettre à l’abri en première période car on a eu les occasions. Après, ça a été un peu plus difficile, avec certainement un peu moins de jus. Le but qu’on prend est évitable. On est évidemment déçus car l’idéal aurait été de gagner. C’est une première étape, on en a deux autres pas simples, pas pour les mêmes raisons», a confié Deschamps en référence aux deux longs voyages qui attend son équipe. «C’est insuffisant pour un premier match, on va analyser et se projeter. Il faut négocier les deux prochains matchs d’une meilleure manière», a insisté de son côté Hugo Lloris.

Ce résultat condamne désormais les Bleus à un sans-faute lors de leurs deux prochains déplacements dimanche au Kazakhstan et mercredi prochain en Bosnie. Et s’ils veulent se rassurer, ils pourront toujours se dire qu’ils avaient également entamé leur campagne de qualifications au Mondial 2018 avec un match nul en Biélorussie (0-0). La suite, tout le monde la connait.