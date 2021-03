«Je ne comprends pas» : Zidane s’interroge sur l’absence de Benzema en Equipe de France

Karim Benzema porte le Real Madrid sur ses épaules. Auteur d’un nouveau doublé, samedi, face au Celta Vigo (1-3), l’attaquant français enchaîne les performances avec le club espagnol. Sans convaincre Didier Deschamps de revenir sur sa décision et de le rappeler en équipe de France, laissant son entraîneur Zinedine Zidane circonspect.

Un but du pied droit (20e), un autre du gauche (30e) et une passe décisive pour Marco Asension (94e). L’ancien lyonnais a encore été le principal artisan de la victoire des Merengue sur la pelouse du Celta. Comme il avait été décisif quelques jours plus tôt dans la qualification du champion d’Espagne en quart de finale de la Ligue des champions avec son 70e but dans la compétition, après avoir déjà été auteur d’un doublé la semaine précédente contre Elche (2-1).

«Ce qu’il a fait aujourd'hui (samedi), encore une fois, c’est spectaculaire. Je me réjouis, c’est un bosseur, il en veut toujours plus, comme ses coéquipiers», s’est réjoui Zidane. Touché aux adducteurs entre fin février et début mars, Benzema a marqué 8 buts sur les 6 derniers matchs qu’il a disputés toutes compétitions confondues et occupe la 3e place du classement des buteurs en Liga derrière Lionel Messi (21 buts) et Luis Suarez (18).

Malgré cela, Benzema, désormais 2e meilleur buteur français de l’histoire avec 365 buts en carrière, a encore été bondé par le sélectionneur des Bleus pour les trois premiers matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 contre l’Ukraine (24 mars), au Kazakhstan (28 mars) et en Bosnie (31 mars), lui qui n’a plus été appelé depuis octobre 2015. Interrogé sur l’absence de son joueur, Zidane s’est montré incrédule et dubitatif sur la décision de son ancien coéquipier chez les Bleus et à la Juventus. «Comment ça peut se comprendre ? Moi, je ne le comprends pas et personne ne comprend», a lancé l’ancien meneur de jeu.

Mais c’est peut-être un mal pour un bien pour le Real Madrid, qui va pouvoir profiter d’un Karim Benzema en pleine forme dans le sprint final. «Pour moi, en tant qu’entraîneur du Real Madrid, tant mieux s’il reste avec nous», a ajouté «Zizou». Deuxième du classement, le club de la capitale espagnole compte trois points de retard sur l’Atlético Madrid, qui reçoit ce dimanche Alavés, et un point d’avance sur Barcelone, qui doit se déplacer sur la pelouse de la Real Sociedad.