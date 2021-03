Equipe de France : Les Bleus assurent l'essentiel au Kazakhstan (0-2)

L'accroc ukrainien a été effacé. Après leur match nul contre l’Ukraine (1-1), les Bleus ont assuré l’essentiel, ce dimanche, au Kazakhstan (0-2) pour leur deuxième match de qualification à la Coupe du monde 2022. Prochain rendez-vous, mercredi, en Bosnie-Herzégovine.

Ce déplacement à près de 5 000 kilomètres de la France avait tout du piège parfait. Entre les plus de six heures de voyage, le décalage horaire (4 heures), ou encore la pelouse synthétique de l’Astana Arena, les champions du monde avaient des raisons de se méfier. Mais sans avoir forcé leur talent, ni être inquiétés par la nation classé à la 122e place au classement Fifa, ils ont fait le travail face à pour décrocher leur première victoire de ces éliminatoires.

Pour deuxième ce rendez-vous en quatre jours, Didier Deschamps avait décidé de procéder à une large revue d’effectif avec pas moins de neuf changements au coup d’envoi. Seuls Hugo Lloris et Antoine Griezmann ont échappé à ce turn-over annoncé par le sélectionneur. Et certains en ont profité pour marquer des points à moins de trois mois de l’Euro.

C’est le cas d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du FC Barcelone, qui connaissait sa première titularisation depuis deux ans et demi (octobre 2018), a montré la voie aux Tricolores en ouvrant le score d’une frappe croisée du pied droit sur une passe décisive d’Anthony Martial, qui joue lui aussi sa place pour le championnat d’Europe (20e). A l’instar de Tanguy Ndombélé ou encore Thomas Lemar eux aussi alignés d’entrée

Les Bleus ont ensuite été bien aidés par la défense kazakhe avec une tête contre son camp de Serguei Maliy sur un corner de Griezmann juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, ils ont géré leur avance, même s’ils ont eu les occasions d’alourdir le score. Mais ils ont buté à plusieurs reprises sur Aleksandr Mokin.

A l’image de Kylian Mbappé, remplaçant après sa prestation manquée contre l’Ukraine. Entré à l’heure de jeu, l’attaquant du PSG a vu son penalty détourné par le portier kazakh (75e) comme son tir dans les arrêts de jeu (91e).

Preuve que tout n’a pas été parfait pour cette équipe de France. Mais elle a accompli sa mission. «Il fallait faire le job, on l’a fait», s’est satisfait Paul Pogba au coup de sifflet final. «C’est bien même si on aurait pu alourdir le score. On a mis en valeur ce gardien qui n'est pas tout jeune. Il fallait faire le job. (…) Le petit regret, c’est ce petit manque d’efficacité en 2e période», a confié de son côté Didier Deschamps, avant de mettre le cap sur l’ultime rencontre de ce rassemblement.

«On va bien récupérer car on en a un troisième mercredi en Bosnie», a ajouté le patron des Bleus, qui devrait encore une fois modifier son équipe de départ. «Je ferai d’autres changements, je ne veux pas mettre toujours les mêmes surtout avec l’enchaînement des matchs, a-t-prévenu. Il y en aura quelques-uns qui n’ont pas joué aujourd’hui qui joueront mercredi.» A eux de faire aussi bien. Au moins en termes de résultat.