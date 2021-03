Vidéo : Ngannou foudroie Miocic avec un impressionnant KO à l'UFC 260

Francis Ngannou s’est offert le titre des poids lourds en infligeant un incroyable KO à Stipe Miocic dimanche matin lors de l’UFC 260.

Un Lion camerounais reste indomptable. Très attendu contre l’Américain pour une revanche de sa lourde défaite en janvier 2018, le natif de Bafié (Cameroun) n’a pas manqué l’occasion à Las Vegas.

Déjà dominateur dans le premier round, Francis Ngannou a appuyé sur l’accélérateur en seconde reprise avec un enchaînement droite-gauche en plein visage de Stipe Miocic incapable de réagir et d’esquiver. S’en est suivi une série de coups avant un dernier fatal du gauche. Le tenant du titre au sol, en sang, peut remercier l’arbitre qui a stoppé le combat.

FRANCIS NGANNOU ! @Francis_Ngannou place le KO dans le 2ème round et devient le nouveau champion des poids lourds ! #UFC260 pic.twitter.com/pC9Bd2mtwc — UFC France (@UFCFRA) March 28, 2021

«Je trouve difficilement les mots, je m'étais fait cette promesse de gagner, a confié le Camerounais au parcours complètement incroyable (exil en Espagne, prison, SDF en France). Accomplir cela, alors que personne ne pensait que je pouvais le faire est un sentiment si puissant. Donner tort à ceux qui doutaient de moi me donne une immense satisfaction.»

THE BADDEST MAN ON THIS OR ANY OTHER PLANET. #UFC260 pic.twitter.com/CwALkGn5ud — UFC Europe (@UFCEurope) March 28, 2021

A 34 ans, Ngannou (16 victoires, 3 défaites en UFC) devrait désormais se voir offrir la possibilité d’affronter Jon Jones dans un combat qui s’annonce d’ores et déjà historique. «Jon Jones, c’est le plus grand de l’histoire. Le GOAT. C’est une bonne chose pour l’UFC qu’il monte de catégorie, s’est réjoui l’ancien pensionnaire de la MMA Factory. Ça va être un beau challenge pour moi et surtout une belle ligne sur mon CV. Mais je suis le champion et il va devoir passer par moi. C'est quand il veut, en juillet ou en août. Montrez-moi l'argent et je suis là.»

