Equipe de France : Service minimum pour les Bleus en Bosnie (0-1)

Une victoire, trois nouveaux points et puis c’est tout. Pour son 3e match de qualification à la Coupe du monde 2022en seulement une semaine, l’équipe de France a assuré le service minimum, ce mercredi, en Bosnie grâce à une tête d’Antoine Griezmann (0-1). Prochain rendez-vous à l’Euro.

Sur le plan comptable, l’opération est parfaite. Malgré un nouveau déplacement périlleux, trois jours seulement après un long périple au Kazakhstan, et la fatigue accumulée, les Bleus ont évité le piège et décroché ce qu’ils étaient venus chercher à Saravejo, à savoir un succès. Il permet aux champions du monde en titre de conforter leur première place du groupe D, avec 4 points d’avance sur l’Ukraine accrochée dans le même temps par les Kazakhs (1-1), et de faire un pas de plus vers le Qatar.

Pour le reste, les hommes de Didier Deschamps, qui a procédé à huit changements dans son équipes de départ avec notamment Kingsley Coman préféré à Ousmane Dembélé et Thomas Lemar, ont livré une nouvelle prestation décevante que seule la pelouse ne peut expliquer. Dans la lignée de ses deux premières rencontres déjà poussives contre l’Ukraine (1-1) et au Kazakhstan (0-2), ils ont peiné dans l’animation offensive et éprouvé les pires difficultés à contourner le bloc bosnien très discipliné.

Ils peuvent même remercier Hugo Lloris, qui fêtait sa 123e sélection rejoignant Thierry Henry au deuxième rang des Bleus les plus capés. Sans son arrêt miraculeux sur une tête d’Anel Ahmehozovic (25e), tout juste après avoir détourné une frappe lointaine de Darko Todorovic, ses coéquipiers auraient pu être dans une posture un peu plus fâcheuse.

Le salut des Tricolores, particulièrement brouillons, même s'ils sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période, est finalement venu d’Antoine Griezmann rarement décevant quand il enfile la tunique tricolore. Titularisé pour la 46e fois consécutive, un record dans l’histoire de l’équipe de France, l’attaquant du FC Barcelone, déjà buteur contre l'Ukraine, a débloqué la situation à l’heure de jeu d’un coup de tête parfaitement placé sur une centre d’Adrien Rabiot. Avec cette 35e réalisation en sélection, il a non seulement offert une victoire précieuse à la France, mais il a également dépassé David Trezeguet pour devenir le 4e meilleur buteur des Bleus.

Mais cela ne suffira pas à occulter la terne copie rendue par les Français pour leur dernière sortie officielle avant l’Euro. «C’était un peu laborieux surtout en première période, a concédé Hugo Lloris au micro de M6. On a eu du mal dans l’utilisation du ballon surtout et ils nous mettaient en danger sur les contre-attaques, sur les coups de pied arrêtés également avec la qualité de Pjanic.»

Le gardien et capitaine a néanmoins tenu à souligner l’état d’esprit de ses coéquipiers. «On a mal joué mais on a gagné avec l’état d’esprit, c’est quelque chose sur lequel on peut s’appuyer. Ce n’est pas la première fois mais il faut continuer à avancer, à essayer de s’améliorer parce qu’il y a des échéances importantes aux mois de juin et juillet.» Et ça commencera même mi-mai avec l’annonce de la liste (qui pourrait être élargie) des joueurs retenus par Didier Deschamps avant d’entrer dans le vif du sujet contre l’Allemagne, surprise ce mercredi par la Macédoine du nord (1-2), le 15 juin.