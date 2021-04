MMA : un combattant canadien perd son doigt durant un combat (vidéo)

Âmes sensibles, s’abstenir. Le Canadien Khetag Pilev s’est fait sectionner un doigt en plein combat de MMA, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les faits se sont produits lors de la 94e édition du Cage Fury Fighting Championships (CFFC 94), qui se disputait à Philadelphie. Le Canadien, quatre fois champion national et ancien lutteur olympique, était opposé à l’Américain Devin Goodale. Mais le combat s’est brutalement interrompu lorsque l’arbitre s’est aperçu de la blessure.

Khetag Pilev avait en effet perdu son annulaire gauche. Les officiels ont donc inspecté la zone de combat et une annonce a même été passée dans la salle pour que le public cherche également le doigt manquant. Il a finalement été retrouvé, coincé dans le gant de son propriétaire.

Updates: Khetag Pliev has a severed finger, finger is fully lost. They checked under the cage. They asked the audience to help search for the missing finger. #CFFC94 #MMA pic.twitter.com/IIUuGTB5AX — Timothy Wheaton - MMASucka (@TimWheatonMMA) April 2, 2021

Celui-ci a d’ailleurs décrit ce qu’il s’est passé, après avoir été amené en urgence à l’hôpital : «au deuxième round, Goodale a attrapé mon gant d’une main et l’a tenu. J’ai senti mon doigt claquer. Il a continué à tirer mon gant et mon doigt s’est cassé. Nous avons continué à nous battre. Quand le deuxième round s’est terminé, j’ai vu que mon os était à l’air libre. Je dominais mais le médecin a vu ça et a arrêté le combat».

OMG!!!





Khetag Pliev loses his finger mid-fight at #CFFC94 pic.twitter.com/7YHBXGxciS — MMA India (@MMAIndiaShow) April 2, 2021

Le doigt a été recousu mais les médecins ont déjà annoncé qu’une autre opération chirurgicale devrait avoir lieu. Le membre est en effet toujours déchiré à 50% au niveau du tendon.

UPDATE: Finger reattached. #CFFC94. Khetag Pliev's finger has been successfully placed back on his hand after coming detached during #MMA competition last night. pic.twitter.com/gtXdA5GF7X — Eric Kowal - MyMMANews.com (@MyMMANews) April 2, 2021

Lorsqu’il ira mieux, Khetag Pilev a annoncé vouloir faire appel du résultat de son combat, puisqu’il a été déclaré perdant. Il souhaite également porter réclamation contre son adversaire, pour saisie illégale des gants.