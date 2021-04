Ligue des champions : Quelle équipe du PSG contre le Bayern Munich ?

Tempête sous un crâne. Le PSG va disputer, ce mercredi, l’un des matchs les plus importants de sa saison sur la pelouse du Bayern Munich et Mauricio Pochettino est confronté à plusieurs absences pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions, qui vont compliquer la tâche de l’entraîneur argentin pour composer son onze de départ.

Rien n’est épargné cette saison au club de la capitale qui a accumulé les blessures et les cas de Covid-19. Dernier en date : Alessandro Florenzi. Comme Marco Verratti, le défenseur italien a été testé positif à son retour de sélection et est forfait pour le déplacement en Bavière. Il s’ajoute à la liste des joueurs absents ou incertains pour ce rendez-vous capitale.

Pour ses retrouvailles face à Munich, le vice-champion d’Europe sera donc privé de Florenzi, Verrati, mais aussi Leandro Paredes (suspendu) et Juan Bernat (convalescence), alors que les incertitudes entourent toujours Layvin Kurzawa, Danilo Pereira et Mauro Icardi. Face à ces défections, Mauricio Pochettino va devoir trouver des solutions.

Pour suppléer Florenzi dans le couloir droit de la défense parisienne, le coach argentin a le choix entre Thilo Kehrer et Colin Dagba. Le défenseur allemand avait été titularisé contre Lille (0-1), mais sa prestation plus que décevante pourrait profiter à l’international Espoirs, même si ses dernières performances n’ont pas été plus satisfaisantes. A gauche, Abdou Diallo, plutôt convaincant à ce poste, devrait à nouveau être aligné, alors que Marquinhos et Presnel Kimpembe occuperont l’axe.

Dans l’entrejeu, Idrissa Gueye et Ander Herrera auront la lourde charge de faire oublier Verratti et Paredes. A moins que Danilo, remis de sa contusion au mollet gauche et qui repris l'entraînement collectif, ne soit préféré à l’Espagnol. Enfin, si Mauricio Pochettino reste fidèle à ses principes, l’attaque parisienne sera emmenée par son quatuor composé de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moïse Kean en pointe. Keylor Navas sera lui titulaire dans la cage parisienne. Une bonne nouvelle tant le gardien costaricien n’a jamais déçu en championnat comme en Ligue des champions. Le seul parisien dans ce cas…

La composition probable du PSG

Navas



Kehrer (ou Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo



Gueye, Herrera (ou Danilo)



Di Maria, Neymar, Mbappé



Kean