Zinedine Zidane : ses mots forts après les présumées insultes racistes à l’encontre de Diakhaby

Tolérance zéro. Au lendemain des présumées insultes racistes à l’encontre de Mouctar Diakhaby, au cours de la rencontre entre Valence et Cadix, Zinedine Zidane s’est exprimé, ce lundi, sur cet incident et a prôné la plus grande fermeté.

«Ce sont des choses qui sont graves. Je n’étais pas sur le terrain, donc je ne sais pas exactement ce qu'il s’est passé. Mais je dis juste, et c’est mon sentiment, qu’au sujet du racisme, il faut vraiment avoir zéro tolérance», a déclaré l’entraîneur du Real Madrid avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool. «Il faut combattre ça à tous les niveaux. Ce qui fait notre beauté, c’est notre mixité, c’est la différence, c’est cela qui est beau dans ce que l'on vit», a ajouté l’ancien meneur de jeu tricolore.

Dimanche soir, le match entre Valence et Cadix a été interrompu à la demi-heure de jeu. Mouctar Diakhaby s’est accroché Juan Cala, qui aurait prononcé des propos racistes à son encontre. Très touché par ces insultes (n*** de m****), l’ancien lyonnais aurait alors décidé de quitter le terrain avant d’être imité par ses coéquipiers. L’interruption de cette rencontre de la 29e journée de Liga a duré un quart d’heure. Les Valencians, encouragés par Diakhaby, ont décidé de faire leur retour sur la pelouse par crainte de perdre le match sur tapis vert.

Mais le défenseur français est resté au vestiaire et a regardé la fin de la partie depuis les tribunes. Juan Cala a lui repris le match, mais il a été sorti à la pause. Dans l’œil du cyclone, le défenseur central de Cadix s’exprimera publiquement, ce mardi, sur cette affaire qui fait grand bruit en Espagne. «Je suis très calme, je ne vais pas me cacher. Demain (mardi) j’en parlerai en salle de presse. On dirait que dans ce pays il n’y a pas de présomption d’innocence», a confié Cala à son arrivée, ce lundi, au centre d’entraînement.