Bayern-PSG : La nouvelle banderole polémique des supporters parisiens

Ils s’étaient déjà fait remarquer, avant le 8e de finale retour contre Barcelone, avec une banderole sexiste visant Shakira. Un mois plus tard, à l’approche du quart de la Ligue des champions, ce mercredi, face au Bayern Munich, des supporters du PSG sont au cœur d'une nouvelle polémique après une nouvelle banderole déployée cette fois sur le Mont-Valérien (Hauts-de-Seine).

Ce site est un haut lieu de la mémoire nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 1.000 résistants, juifs, otages et communistes y ont été exécutés par l’armée allemande. Dimanche soir, un groupe d’ultras du club de la capitale s’est rendu sur ce lieu de mémoire et s’est affiché, muni de fumigènes, avec une banderole sur laquelle figurait l’inscription : «Paris et magique, écrasez Munich».

La photo postée sur les réseaux sociaux a suscité une vague d’indignation auprès de nombreux internautes choqués par cette action. Devant les réactions, le groupe de supporters a décidé de supprimer sa publication avant de reposter le cliché, accompagné d’un communiqué.

«En aucun cas ce lieu n’a été utilisé dans un but néfaste afin de blesser qui que ce soit. Nous avons utilisé ce symbole de la Résistance parce que dans un premier temps, nous en sommes fiers. Il représente beaucoup à nos yeux et essayer de retourner ça pour nous descendre est bien triste. Mais cela ne nous étonne pas», s’est défendu, dans un premier temps, le groupe déjà à l’origine de la banderole sur Shakira («Shakira à la Jonquera», ndlr).

Et d’ajouter : «Accompagné de notre message, nous invitons nos joueurs à résister contre le Bayern, le club qui nous a privé de Ligue des champions la saison dernière. Ni plus, ni moins. Sachez une chose nous l’assumons pleinement», a assuré le groupe avant de finalement retirer définitivement la photo et le communiqué.

Totally unacceptable move by PSG ultras group "Paname-ReBirth" to place this "Paris is magic, crush Munich," banner of "encouragement" on the Mont Valérien & its memorial to resistance fighters & World War II deportees. We call on PSG to condemn this stunt in the strongest terms. pic.twitter.com/EbR3sbCYec

