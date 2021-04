Ligue des champions :Varane positif au covid-19, le Real Madrid sans défense contre Liverpool

Une nouvelle absence de taille pour le Real Madrid. Testé positif au Covid-19, Raphaël Varane est forfait pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi, contre Liverpool. La défection du défenseur français vient affaiblir une arrière-garde madrilène déjà décimée.

A son retour de sélection, l’international tricolore avait été laissé au repos, samedi, contre Eibar en prévision de ce rendez-vous sur la scène européenne. Mais il a été rattrapé par le coronavirus et s’est isolé à son domicile dans le strict respect du protocole sanitaire. Il manquera également le Clasico, ce week-end, contre le FC Barcelone.

Son indisponibilité est un énième coup dur pour Zinedine Zidane, déjà privé du capitaine Sergio Ramos en raison d’une blessure musculaire au mollet gauche contractée avec la sélection espagnole, mais aussi du latéral droit Dani Carvajal, touché à la cuisse droite depuis mi-février.

L’ancien meneur de jeu va être contraint d’innover pour pallier l’absence de Varane, qui n’a manqué que trois matchs depuis le début de la saison, et constituer sa défense. Ferland Mendy pourrait être amené à évoluer en défense centrale aux côtés de Nacho et Eder Militao, alors que Lucas Vazquez et Marcelo devraient évoluer dans les couloirs.

Ils auront la lourde charge d’annihiler l’attaque des Reds de Liverpool, menée notamment par Sadio Mané et Mohamed Salah, avant le match retour mercredi prochain. Avec les retours de Varane et Ramos ?