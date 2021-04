PSG : Thomas Tuchel viré en «deux minutes» en décembre

Une fin brutale. Après deux saisons et demie à la tête du PSG, Thomas Tuchel a été remercié par le club de la capitale à l’aube de la trêve hivernale en décembre au terme d’une discussion avec Leonardo qui a duré à peine «deux minutes».

Le 23 décembre dernier, l’entraîneur allemand pensait pouvoir passer des vacances de Noël paisibles après une large victoire contre Strasbourg (4-0). Même s’il a senti que quelque chose se tramait. «C’était très surprenant, car le 22 décembre, je l’ai senti pour la première fois dans la soirée. J’ai eu une conversation avec mon directeur sportif. Puis une nouvelle autre avant le match du 23 décembre. J’ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel, a confié Tuchel à Sky Allemagne. Nous avons gagné 4-0».

Mais à l’issue de ce succès contre le club alsacien, il a été convoqué par le directeur sportif brésilien, qui a mis fin à ses fonctions après une très brève discussion. «Nous avons eu cette conversation, qui n’a duré que deux minutes, car il ne me restait plus grand-chose à dire non plus. Puis je me suis levé, j’ai dit qu’il devrait régler le problème et je suis parti. Nous avons ensuite emballé nos affaires et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël», a-t-il expliqué.

Quelques jours après son renvoi, Thomas Tuchel a été remplacé sur le banc parisien par Mauricio Pochettino. Mais il n’a pas tardé à retrouver un poste. Fin janvier, il a succédé à Frank Lampard à Chelsea, qu’il a fait remonter à la 4e place de Premier League (6 victoires, 4 nuls) et qu’il a qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où les Blues affronteront, ce mercredi, Porto.