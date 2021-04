PSG : Le message de Neymar avant d’affronter le Bayern Munich

Neymar a soif de revanche. Sept mois après la finale de la Ligue des champions perdue, le PSG et le Brésilien retrouvent le Bayern Munich en quart de finale aller. Et à quelques heures du coup d’envoi, le natif de Santos a fait part de sa détermination avec un message posté sur les réseaux sociaux.

Neymar sera l’un des principaux acteurs de ses retrouvailles entre le champion et le vice-champion d’Europe sur la pelouse de l’Allianz Arena. Absent en 8e de finale contre le FC Barcelone en raison d’une blessure à l’adducteur, il sera forcément très attendu et il aura beaucoup à se faire pardonner après son expulsion, samedi dernier, contre Lille (0-1) pour son retour comme titulaire avec le club de la capitale.

Le champion de France et ses supporters attendent de lui qu’il prenne les choses en mains pour renverser le club bavarois. Comme il l’a fait lors des matchs retours de la phase de poules avec ses six buts qui ont permis à Paris de terminer en tête de son groupe et décrocher sa qualification.

Conscient qu’il va devoir répondre présent, il a affiché sa motivation avec un message sans équivoque. «Les gens ne savent pas à quel point je suis obsédé par la victoire», a-t-il posté, avec une photo de sa cuisse tatouée. A lui désormais et ses coéquipiers de mettre des actes sur ses paroles.