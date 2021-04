Equipe de France : Pour Christophe Galtier, le prochain sélectionneur «doit être Zidane»

Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France court jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et si une nouvelle prolongation a déjà été avancée par le président Noël Le Graët, sa succession est tout de même évoquée avec le nom de Zinedine Zidane, vu comme le candidat idéal pour Christophe Galtier.

En course pour le titre en Ligue 1, l’entraîneur du Losc est également nommé parmi les successeurs potentiels pour prendre en mains les Bleus. Mais l’ancien coach de Saint-Etienne n’est pour le moment pas intéressé. «Moi je suis un vrai supporter de l’équipe de France, quel que soit le sélectionneur, et j’adore le drapeau bleu-blanc-rouge, mais jamais je ne me suis projeté dans ce rôle-là», a-t-il expliqué à l’AFP.

Pour lui, le poste doit revenir à un ancien international. «Je ne connais pas du tout ce rôle-là. Il est souvent, et je pense à juste titre, donné à des gens qui ont connu la sélection comme joueur», a-t-il assuré. Et Christophe Galtier milite pour Zinedine Zidane, dont l’avenir est loin d’être assuré au Real Madrid, comme prochain sélectionneur de l’équipe de France. «Je pense que le successeur de Didier (Deschamps) sera (Zinédine) Zidane, et ça doit être Zidane», a-t-il déclaré.

De son côté, il a laissé planer le doute sur son avenir dans le Nord. «Il n’y a pas du tout de lassitude, je me sens très bien ici. Mais je pense que je ne ferai pas sept ou huit ans comme à Saint-Etienne», a affirmé Galtier, resté sept ans et demi sur le banc stéphanois avant de rejoindre Lille en 2017. Alors qu’il est annoncé du côté de Lyon et Nice, il pourrait ne prendre sa décision qu’à la fin de la saison et elle ne sera pas lié au classement final du club nordiste.

«Il ne sera pas forcément décidé avant la fin de la saison car je me dois de rester concentré sur l’objectif. Ça ne sera pas lié à une 4e place, une qualification directe en Ligue des champions ou le titre», a-t-il assuré. Son futur pourrait toutefois continuer à se dessiner en France, car entraîner à l’étranger ne fait plus partie de ses priorités.