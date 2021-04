Vidéo : la catcheuse Amale défie la footballeuse Amandine Henry

La catcheuse Amale a envoyé un défi à Amandine Henry jeudi en lui proposant d’inverser leurs rôles sur le terrain de football et sur le ring.

Une catcheuse en équipe de France et une footballeuse sur un ring de catch ? C’est en tout cas le défi envoyé par l’espoir française de la WWE, Amale Dib, alias «French Hope» à la capitaine des Bleues.

Vêtue du maillot de l’équipe de France, celle qui a rejoint la prestigieuse ligue de catch, la WWE en fin d’année 2019, a proposé à la joueuse de l’Olympique lyonnais d’admirer ses compétences footballistiques et de venir jouer avec elle.

Hey @amandinehenry6! J’ai affiné mes compétences en foot avec #LiaLewis et je pense pouvoir m’intégrer. RDV pour une partie et je te montrerai de quoi je suis capable. Cap? Je pourrais ensuite te faire découvrir le catch et te montrer ce qu’on fait sur le ring! #FiersdetreBleues pic.twitter.com/qmiAiE8Zvx — Amale (@AmaleFrenchHope) April 8, 2021

«Hey @amandine_henry! J’ai récemment affiné mes compétences en foot avec @lia.lewiis et je pense que je pourrais m’intégrer. On se retrouve pour une partie et je te montrerai de quoi je suis capable. Cap? Je pourrais ensuite te faire découvrir le catch et te montrer ce qu’on fait sur le ring!»

Amandine Henry, qui a évolué une saison aux Etats-Unis du côté de Portland, sera-t-elle prête à répondre au défi lancé. Bientôt sur un ring ? Réponse bientôt.