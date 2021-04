Amale «French Hope», catcheuse WWE : «WrestleMania, c’est le but ultime d’une carrière»

A l’occasion du WrestleMania 37 ce week-end, Amale «French Hope» s’est confié sur ce grand événement mais également sur sa carrière et ses ambitions.

Première Française recrutée par la prestigieuse WWE fin 2019, Amale Dib est passée de professeure des écoles à catcheuse à temps plein. Et à 28 ans, elle compte bien aller le plus loin possible.

Quel est votre quotidien désormais ?

Je ne suis plus professeure des écoles depuis que j’ai signé mon contrat avec la WWE. Je peux désormais me concentrer sur ma carrière de catcheuse. Lorsque je suis en France, je m’entraîne chaque jour à la salle de sport. Quand je suis en Angleterre, on a des camps d’entraînements. Il y a plusieurs salles de sport, une salle de théâtre… On effectue des analyses de matchs. C’est la meilleure structure au monde, on est très bien encadrée.

Pourquoi ce surnom de «French Hope» ?

Je suis franco-marocaine. Je m’appelle Amale. Et en arabe, Amale veut dire «espoir». J’ai voulu faire un clin d’œil à mes deux origines et pas en laisser une de côté. Ça a donné «l’espoir français».

Qu’est-ce que cela vous a fait de devenir la première Française à la WWE ?

C’est un vrai honneur. Avant de signer, tout le monde pensait que c’était impossible qu’il y ait une Française. Mon surnom est un véritable écho et un symbole. Ça donne les espoirs aux autres pratiquants français de catch, ça me fait plaisir.

Vous portez haut les couleurs françaises, jusqu’au poignet…

J’ai le drapeau français sur le poignet en effet, je l’embrasse avant d’entrer sur le ring. C’est mon geste fétiche. Et cela fait enrager mes adversaires. C’est une façon de leur montrer que c’est en France qu’il y a les meilleurs talents.

Comment êtes-vous sur le ring ?

Mon personnage, c’est celui de la méchante. Je vais tout faire pour gagner même si je dois tricher. J’ai une petite arrogance. L’arrogance à la Française comme ils aiment dire. Ça me plait de jouer le rôle de la méchante. Je peux faire ce que je veux. J’ai un peu plus de liberté, c’est plus fun.

Vous recevez énormément de soutien à chaque sortie…

Je suis très soutenue en France, ça m’a surprise. La France n’est pas un gros marché du catch. Mais quand je passe à la TV, les fans font du bruit. Je les remercie pour tout pour leur soutien.

Ce week-end, c’est WrestleMania 37. C’est un rêve pour vous d’y être un jour ?

WresleMania, c’est le plus gros show de l’année. On peut comparer ça au Superbowl. Toutes les superstars, tout le monde rêvent de le faire, c’est le but ultime d’une carrière. Ce n’est pas pour cette année, mais j’espère que dans les années à venir, j’aurai la chance d’y être.

Le week-end s’annonce prometteur d’ailleurs…

J’ai hâte. Il y a un match que j’ai bien coché, c’est celui de Sasha Banks et Bianca Belair. J’ai beaucoup d’affection pour les deux. Sasha m’a donné des conseils et m’a récemment écrit. Elles sont assez extraordinaires.

Et un gros show en France, c’est pour bientôt ?

La WWE devait venir l’an dernier et cette année mais avec le Covid-19, ça été reporté. Mais lorsqu’ils viendront en France, évidemment que je serai présente. J’ai hâte. Ça va se faire, c’est sûr.

Que diriez-vous à des jeunes filles qui aimeraient suivre votre parcours ?

De ne pas écouter les gens. Écouter son cœur. Mais surtout, il faut essayer et s’entraîner. On pense que le catch, c’est facile mais c’est très dur. Il faut faire le premier cours pour être sûr d’aimer. Et si on pense que l’on est fait pour ça, il ne faut pas lâcher. Ça va être dur, ça va être long mais à la fin, ce n’est que du bonheur.

