PSG-Bayern : des retours à Paris, Munich décimé

Avant le quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG a enregistré des retours alors que le Bayern Munich commence à être inquiet.

Absents lors du match en aller car positifs au Covid-19, Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont effectué leur retour dans le groupe et seront disponibles s'ils présentent un test négatif avant le coup d'envoi de la rencontre qui aura lieu mardi à 21h au Parc des Princes. De son côté, Leandro Paredes, suspendu en Bavière, est qualifié pour jouer.

Le gros point d’interrogation au PSG concerné Keylor Navas, sorti «par précaution» contre Strasbourg (1-4) samedi. Mais aucune inquiétude de la part de l'entraîneur Mauricio Pochettino après la rencontre.

Seul point noir, touché à un adducteur en Allemagne, Marquinhos n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place. Son potentiel remplaçant Abdou Diallo a lui été ménagé à Strasbourg samedi en championnat.

Le Bayern décimé

Du côté du Bayern Munich en revanche, l’inquiétude est grande. Samedi, les Bavarois comptaient huit joueurs à l'infirmerie pour le match de Bundesliga contre l'Union Berlin (1-1), et deux autres cadres sont sortis du terrain mal en point : Kingsley Coman (genou) et Jérôme Boateng.

Ces blessures viennent s’ajouter aux titulaires déjà absents : Lewandowski (genou), Gnabry (Covid-19), Goretzka et Süle. Et pour ne rien arranger, Lucas Hernandez (contusion au niveau de la poitrine) n'était pas non plus sur la feuille de match samedi. De bon augure pour Paris.